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Novo istraživanje pokazuje da vežbanje možda ne može u potpunosti da nadoknadi sate provedene u sedećem položaju

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Ni dobra fizička kondicija možda nije dovoljna da zaštiti krvne sudove od posledica višesatnog sedenja.Dugo sedenje često se posmatra kao navika čije se posledice mogu „poništiti“ redovnim vežbanjem.

Međutim, novo istraživanje naučnika sa Univerziteta Dalhousie pokazuje da bi situacija mogla biti složenija.

Studija je ispitivala da li 12 nedelja visoko intenzivnog intervalnog treninga može da zaštiti krvne sudove nogu od posledica dva sata neprekidnog sedenja.

Rezultati su bili iznenađujući: iako je trening značajno poboljšao aerobnu kondiciju učesnika, nije sprečio negativan uticaj dugotrajnog sedenja na funkciju arterija u nogama.

Dobra kondicija nije bila dovoljna

Istraživači su pratili 21 zdravu mladu odraslu osobu.

Jedanaest učesnika završilo je program visoko intenzivnog intervalnog treninga u trajanju od 12 nedelja, dok je 10 učesnika nastavilo sa uobičajenim nivoom fizičke aktivnosti.

Pre i nakon perioda treninga učesnici su radili test na biciklu kako bi se procenila njihova aerobna kondicija.

Istraživači su zatim ultrazvukom ispitivali funkciju poplitealne arterije, krvnog suda koji se nalazi iza kolena i snabdeva potkolenicu krvlju.

Nakon što su učesnici proveli oko dva sata neprekidno sedeći, funkcija ove arterije bila je narušena. Važno je da se isti efekat pojavio i nakon 12 nedelja treninga, uprkos poboljšanju fizičke kondicije.

Slične promene zabeležene su i kod učesnika kontrolne grupe, koji nisu imali dodatni program treninga.

Meta-analiza iz 2024. godine, koja je obuhvatila 19 studija, više od 1,47 miliona ljudi i 60.526 kardiovaskularnih događaja, pokazala je da su osobe sa najviše sedentarnog vremena imale oko 30% veći rizik od kardiovaskularnih bolesti u poređenju sa onima koje su najmanje sedele. Svaki dodatni sat sedentarnog vremena bio je povezan sa oko 5% većim rizikom od fatalnih i nefatalnih kardiovaskularnih događaja.

Studija je ispitivala da li 12 nedelja visoko intenzivnog intervalnog treninga može da zaštiti krvne sudove nogu od posledica dva sata neprekidnog sedenja Foto: Shutterstock

Zašto je ovo važno?

Ranija istraživanja ukazivala su na to da redovna fizička aktivnost može ublažiti deo štetnih posledica dugotrajnog sedenja. Novo istraživanje, međutim, pokazuje da vežbanje možda ne može u potpunosti da nadoknadi sate provedene u sedećem položaju.

To ne znači da fizička aktivnost nije korisna – naprotiv. Redovno vežbanje ostaje jedan od najvažnijih načina za očuvanje zdravlja srca i krvnih sudova.

Ali, pored treninga, važno je i prekidati duge periode sedenja.

* Ustanite i prošetajte nakon dužeg sedenja.

* Pravite kratke pauze tokom rada za računarom.

* Iskoristite deo vremena za razgovor telefonom za laganu šetnju.

* Ako dugo sedite, povremeno pomerajte noge i menjajte položaj tela.

Zamena samo jednog sata sedenja laganom fizičkom aktivnošću bila je povezana sa oko 16% manjim rizikom od fatalnih i nefatalnih kardiovaskularnih događaja

Pravite kratke pauze tokom rada za računarom Foto: Shutterstock

Nije dovoljno samo vežbati

„Mnogi ljudi pretpostavljaju da trening može da nadoknadi dan proveden sedeći“, rekao je dr Derek Kimerli, glavni autor istraživanja i profesor kineziologije na Dalhousie University.

Prema njegovim rečima, rezultati pokazuju da poboljšanje aerobne kondicije samo po sebi možda nije dovoljno da zaštiti krvne sudove od posledica dugotrajnog sedenja.

Zato poruka istraživača nije da treba manje vežbati, već da treba više puta tokom dana ustati i prekinuti dugo sedenje.