Lek se uzima u obliku tablete jednom dnevno, a deluje na RAS mutacije koje podstiču rast ćelija raka pankreasa

Slušaj vest

Američka uprava za hranu i lekove (FDA) odobrila je novi lek za lečenje uznapredovalog raka pankreasa - daraxonrasib. Lek se uzima u obliku tablete jednom dnevno, a deluje na RAS mutacije koje podstiču rast ćelija raka pankreasa.

U kliničkom ispitivanju faze 3 učestvovalo je 500 pacijenata, a daraxonrasib je značajno produžio preživljavanje u poređenju sa pacijentima koji su primali samo hemioterapiju. Pacijenti koji su uzimali novi lek živeli su u proseku 13,2 meseca, dok je prosečno preživljavanje kod pacijenata na hemioterapiji bilo 6,7 meseci. Rak pankreasa jedan je od najtežih oblika karcinoma za lečenje i ima nepovoljnu prognozu.

Kome je namenjen lek?

Novi lek namenjen je odraslim pacijentima sa metastatskim adenokarcinomom pankreasa, najčešćim oblikom raka pankreasa, kod kojih je bolest napredovala nakon prethodnog lečenja ili koji ne mogu da primaju kombinovanu hemioterapiju.

Nova mogućnost nakon hemioterapije

Većina pacijenata sa metastatskim rakom pankreasa u prvoj liniji leči se kombinovanom hemioterapijom. Daraxonrasib predstavlja novu mogućnost terapije druge linije. Lek cilja RAS genetske mutacije koje se nalaze kod više od 90 odsto osoba sa rakom pankreasa.

- RAS se nekada smatrao praktično nemogućim za ciljanje lekovima. Sada ulazimo u eru u kojoj možemo direktno da delujemo na jedan od glavnih bioloških pokretača raka pankreasa - kaže dr Pashtoon Kasi, stručnjak za gastrointestinalnu onkologiju.

hemi

RAS se nekada smatrao praktično nemogućim za ciljanje lekovima. Sada ulazimo u eru u kojoj možemo direktno da delujemo na jedan od glavnih bioloških pokretača raka pankreasa Foto: Shutterstock

Neželjena dejstva leka

Većina učesnika studije dobro je podnela terapiju. Među najčešćim neželjenim dejstvima bili su mučnina, osip, dijareja, oticanje, krvarenje i gubitak apetita. Najozbiljniji poznati rizik je retka, ali potencijalno smrtonosna upala pluća.

Da li bi mogao da se koristi i kod drugih karcinoma?

Daraxonrasib se trenutno proučava i kod drugih tumora povezanih sa RAS mutacijama, uključujući rak debelog creva i rak pluća.

U toku je i kliničko ispitivanje faze 3 koje treba da pokaže da li se lek, sam ili u kombinaciji sa hemioterapijom, može koristiti kao terapija prve linije.

Za sada je ovaj lek namenjen samo određenim odraslim pacijentima sa metastatskim adenokarcinomom pankreasa. Lek se, prema navedenim informacijama, dobija kroz poseban program proširenog pristupa, uz zahtev lekara koji se podnosi proizvođaču. Cena terapije za 30 dana iznosi oko 39.800 dolara bez osiguranja.