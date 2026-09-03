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Većina medicinskih organizacija preporučuje da žene urade prvi mamogram sa 40 godina

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Mobilni mamograf, čiji rad organizuje i sprovodi Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, postavljen je na parkingu Hitne pomoći u Kikindi (ul. Kralja Petra I, 106). Početak rada mobilnog mamografa planiran je za ponedeljak, 7. septembar 2026. godine, a radno vreme biće svakog dana, uključujući i vikende, od 9 do 18 časova.

Pregled je bezbolan i kratak

Organizovani skrining raka dojke putem mobilnog mamografa namenjen je svim zainteresovanim ženama životne dobi od 45 do 69 godina koje u poslednje dve godine nisu uradile mamografiju, kao i ženama starijim od 40 godina koje u svojoj porodici imaju blisku rođaku obolelu i lečenu od raka dojke.

Mamografija predstavlja zlatni standard u ranom otkrivanju raka dojke. Pregled je bezbolan i kratko traje.

Kako zakazati pregled?

Sve zainteresovane žene mogu da zakažu pregled na broj telefona 063 424 101, svakog radnog dana od 8 do 14 časova. Žene iz ciljne populacije takođe mogu da očekuju poziv iz Doma zdravlja Kikinda radi dolaska na pregled.