Besplatna mаmоgrаfija u Кikindi od 7. septembra: Kako zakazati pregled?
Mobilni mamograf, čiji rad organizuje i sprovodi Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, postavljen je na parkingu Hitne pomoći u Kikindi (ul. Kralja Petra I, 106). Početak rada mobilnog mamografa planiran je za ponedeljak, 7. septembar 2026. godine, a radno vreme biće svakog dana, uključujući i vikende, od 9 do 18 časova.
Pregled je bezbolan i kratak
Organizovani skrining raka dojke putem mobilnog mamografa namenjen je svim zainteresovanim ženama životne dobi od 45 do 69 godina koje u poslednje dve godine nisu uradile mamografiju, kao i ženama starijim od 40 godina koje u svojoj porodici imaju blisku rođaku obolelu i lečenu od raka dojke.
Mamografija predstavlja zlatni standard u ranom otkrivanju raka dojke. Pregled je bezbolan i kratko traje.
Kako zakazati pregled?
Sve zainteresovane žene mogu da zakažu pregled na broj telefona 063 424 101, svakog radnog dana od 8 do 14 časova. Žene iz ciljne populacije takođe mogu da očekuju poziv iz Doma zdravlja Kikinda radi dolaska na pregled.
Akcija rada mobilnog mamografa odvija se uz podršku Ministarstva zdravlja i Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, a u saradnji sa Domom zdravlja Kikinda.
Izvor: batut.org.rs/ zdravlje.kurir.rs
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