Dr Grujić, uz asistenciju dr Cuerpo izveo je minimalno invazivni bajpas na kucajućem srcu u Madridu, primenjujući tehniku razvijenu u Beogradu

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Na poziv kolega iz Klinike za kardiohirurgiju Univerzitetske bolnice Gregorio Marañón u Madridu, dr Danko Grujić sa Klinike za kardiohirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije boravio je u ovom najvećem španskom centru, gde je predstavio svoja iskustva u oblasti minimalno invazivne koronarne hirurgije.

Tokom stručne posete, dr Grujić je izveo minimalno invazivnu operaciju koronarnog bajpasa na kucajućem srcu, primenjujući hiruršku tehniku koju je poslednjih godina razvijao i usavršavao na Klinici za kardiohirurgiju UKCS.

Prvi u Evropi

Pre nedavnog gostovanja u Madridu, dr Danko Grujić boravio je u Bonu, gde je kolege edukovao za primenu desne gastroepiploične arterije, odnosno arterije želuca, kao arterijskog grafta u minimalno invazivnoj bajpas hirurgiji, tehniku koju je prvi izveo u Evropi.

Značajan korak u međunarodnoj saradnji ostvaren je i u Univerzitetskom centru u Augsburgu, gde je, uz proktorstvo dr Grujića, pokrenut program minimalno invazivne bajpas hirurgije. Time je iskustvo stečeno kroz veliki broj ovih procedura u Beogradu neposredno preneto kolegama u nemačkom kardiohirurškom centru.

O čemu je reč?

Istovremeno, Klinika za kardiohirurgiju u Beogradu postaje mesto na koje evropske kolege dolaze radi upoznavanja sa ovom tehnikom. Kliniku su, između ostalih, posećivali kardiohirurzi iz Grčke i Švedske, koji su imali priliku da se neposredno upoznaju sa organizacijom programa i operativnom tehnikom minimalno invazivne koronarne revaskularizacije.

Reč je o savremenom pristupu koronarnoj hirurgiji koji omogućava izvođenje bajpas operacije kroz mali rez između rebara Foto: kcs.ac.rs

Reč je o savremenom pristupu koronarnoj hirurgiji koji omogućava izvođenje bajpas operacije kroz mali rez između rebara, bez presecanja grudne kosti, bez zaustavljanja srca i bez upotrebe mašine za vantelesni krvotok. Poseban segment tehnike predstavlja mogućnost izvođenja kompletne koronarne revaskularizacije uz korišćenje arterijskih graftova i bez manipulacije aortom.

Cilj je kompletna koronarna revaskularizacija

Tokom operacije dr Grujiću je asistirao kardiohirurg dr Gregorio Cuerpo, koji sa svojim timom razvija program minimalno invazivne kardiohirurgije u Univerzitetskoj bolnici Gregorio Marañón.

Pre operativnog zahvata održano je i stručno predavanje na kojem je dr Grujić španskim internistima, kardiolozima i kardiohirurzima predstavio razvoj programa minimalno invazivne koronarne hirurgije na UKCS, operativnu tehniku, različite konfiguracije arterijskih graftova, kao i dosadašnja klinička iskustva beogradskog tima.

- Posebno je značajno što iskustvo koje smo godinama razvijali na Klinici za kardiohirurgiju UKCS danas možemo da predstavimo i prenesemo kolegama iz velikih evropskih centara. Naš cilj je da pacijentima omogućimo kompletnu koronarnu revaskularizaciju uz što manju hiruršku traumu, ali bez kompromisa kada su u pitanju kvalitet i bezbednost operacije. Veliko mi je zadovoljstvo što kolege u Madridu žele da razvijaju ovaj program i primene našu tehniku i što će naša saradnja biti nastavljena. Ponosan sam što sam ovu metodu uveo u srpsku kardiohirurgiju i što je ona potekla iz Klinike za kardiohirurgiju UKCS - istakao je dr Grujić.

Naš cilj je da pacijentima omogućimo kompletnu koronarnu revaskularizaciju uz što manju hiruršku traumu, Foto: Shutterstock

Stručna poseta Madridu i izvođenje operacije u Univerzitetskoj bolnici Gregorio Marañón predstavljaju značajno međunarodno priznanje iskustvu Klinike za kardiohirurgiju UKCS u oblasti minimalno invazivne koronarne hirurgije.