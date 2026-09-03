Nova Strategija za retke bolesti treba da donese sistemska rešenja za bržu dijagnostiku, dostupnije terapije i bolju podršku pacijentima i njihovim porodicama

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Međunarodna konferencija o retkim bolestima „Caring for Rare“, sedma po redu, u organizaciji Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije (NORBS), okupila je u Beogradu stručnjake, predstavnike pacijenata, istraživače, institucije i donosioce odluka iz Srbije, regiona i Evrope, sa ciljem da se kroz razmenu iskustava i znanja pronađu konkretna rešenja za unapređenje života osoba sa retkim bolestima i njihovih porodica.

U Srbiji se, prema procenama stručnjaka, između 350.000 i 400.000 građana suočava sa nekom retkom bolešću, dok je u nacionalnom registru trenutno evidentirano 12.600 pacijenata. Pretpostavlja se, međutim, da je stvarni broj obolelih znatno veći. U Evropi je poznato između 6.000 i 8.000 retkih bolesti, a procenjuje se da sa nekom od njih živi pet odsto stanovništva.

Ovogodišnji program obuhvatio je NORBS Policy Forum, posvećen budućnosti politika za retke bolesti u Srbiji i razgovoru sa donosiocima odluka, kao i sesije koje su organizovala udruženja članice NORBS-a, posvećene plućnoj hipertenziji, buloznoj epidermolizi, X-vezanoj hipofosfatemiji, holističkoj podršci porodicama i mogućnostima koje digitalne tehnologije i veštačka inteligencija donose pacijentima.

U Srbiji se, prema procenama stručnjaka, između 350.000 i 400.000 građana suočava sa nekom retkom bolešću, dok je u nacionalnom registru trenutno evidentirano 12.600 pacijenata Foto: Shutterstock

Sistemska podrška pacijentima

Posebna sesija bila je posvećena i mentalnom zdravlju i održivom liderstvu zagovarača pacijenata, dok su stručnjaci iz oblasti genetike govorili o izazovima dijagnostikovanja nedijagnostikovanih retkih bolesti.

Konferencija je okupila i veliki broj učesnika iz regiona i Evrope, a posebna pažnja posvećena je povezivanju iskustava pacijenata i stručnjaka iz različitih zemalja. U okviru konferencije predstavljeno je i novo izdanje slikovnice za decu o retkim bolestima, čiji je cilj da najmlađima na njima razumljiv i slikovit način približi izazove sa kojima se suočavaju njihovi vršnjaci koji žive sa retkim bolestima.

Pomoćnik ministra zdravlja prof. dr Nebojša Tasić najavio je da je završena izrada nacrta Strategije za retke bolesti, dokumenta koji bi trebalo da postavi novi sistemski okvir za brigu o osobama sa retkim bolestima.

- Radna grupa Ministarstva zdravlja sačinila je nacrt Strategije za retke bolesti i on će ovih dana biti dostavljen NORBS-u, a potom će biti dostupan i javnosti. Ono što je važno jeste da je reč o sistemskom rešenju kojim ćemo urediti ceo koncept brige o osobama sa retkim bolestima - rekao je pomoćnik ministra zdravlja.

Na otvaranju međunarodne konferencije obratili su se i Milica Đurđević Stamenkovski, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Željko Popadić, predstavnik Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, kao i Milan Antonijević, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti.

Prioriteti NORBS-a u ovoj godini su završetak i usvajanje novog Nacionalnog programa za retke bolesti, koji Srbija nema još od 2022. godine, kao i obezbeđivanje adekvatnog i dugoročno održivog budžeta za lečenje pacijenata. Iako je formirana radna grupa i postoji dobra saradnja sa Ministarstvom zdravlja, a njegovo donošenje ključno je za sistemsko planiranje dijagnostike, terapije i dostupnosti inovativnih lekova.

Neophodno je pronaći model dugoročno održivog finansiranja lečenja retkih bolesti, kako bi se obezbedila sredstva za sve pacijente kojima je terapija potrebna Foto: Shutterstock

Drugi veliki izazov je finansiranje lečenja. Budžet za retke bolesti ove godine iznosi 10,2 milijarde dinara, što je na nivou prošlogodišnjeg budžeta. Rebalansom je za lečenje retkih bolesti dodatno opredeljeno dve milijarde dinara, ali ni to nije dovoljno da odgovori na realne potrebe pacijenata. Trenutno oko 400 pacijenata sa retkim bolestima čeka odluku RFZO o odobravanju terapije. Za ove pacijente medicinska odluka je doneta, ali oni još čekaju da Fond odobri finansiranje terapije.

- Neophodno je pronaći model dugoročno održivog finansiranja lečenja retkih bolesti, kako bi se obezbedila sredstva za sve pacijente kojima je terapija potrebna i skratilo vreme čekanja na njeno odobravanje. Za pacijente sa retkim bolestima vreme nije samo administrativna kategorija, od pravovremenog početka terapije često zavisi tok bolesti i kvalitet njihovog života – istakao je Vladan Žikić, predsednik Nacionalne organizaicje za retke bolesti Srbije.

Brža dijagnoza je ključna

Za osobe koje žive sa retkim bolestima put do dijagnoze i odgovarajuće terapije često je dug i iscrpljujuć, dok porodice i organizacije pacijenata istovremeno nose teret nedovoljne sistemske podrške.

Kada je reč o dijagnostici retkih bolesti, važno je da pacijent bude upućen u jedan od centara za retke bolesti, jer se tako mogu ubrzati dijagnostika i dalje lečenje. Centri se, osim u Beogradu i Novom Sadu, nalaze i u Kragujevcu i Nišu, pa je sada bolje pokrivena cela Srbija. Lekar vodi ispitivanje, a dijagnoza se najčešće potvrđuje genetičkim testiranjem.

Foto: Goran Srdanov

- Danas se najsloženije molekularno - genetičke analize mogu obaviti u Srbiji o trošku RFZO, uz odgovarajuće konzilijarno mišljenje Centra za retke bolesti i uput izabranog lekara. Brzina dijagnostike zavisi od procene hitnosti. Kada je reč o životno ugroženom pacijentu ili malom detetu kod kojeg je neophodno što pre postaviti dijagnozu kako bi se započelo odgovarajuće lečenje, analiza može biti završena za dve do tri nedelje. U redovnoj proceduri, međutim, na rezultate se čeka nekoliko meseci, između ostalog zbog velikog broja pacijenata i složenosti samih analiza - navodi prof. dr Ivana Novaković, predsednica Komisije za retle bolesti RFZO.

Slovenija je poslednjih godina napravila značajne korake u oblasti retkih bolesti. Na Pedijatrijskoj klinici UKC Ljubljana deluje Centar za retke bolesti, uspostavljen je registar retkih nemalignih bolesti, a ove godine je zakonom osnovan i Fond za finansiranje lečenja retkih bolesti, koji, pored javnog finansiranja, omogućava i prikupljanje donatorskih sredstava za lečenje, uvoz lekova i uključivanje pacijenata u klinička ispitivanja.