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Akreditacija obuhvata samoprocenu zdravstvene ustanove radi evaluacije nivoa njene efikasnosti u odnosu na postavljene standarde

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Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije (AZUS) akreditovala je Univerzitetski klinički centar Kragujevac na period od sedam godina, odnosno do avgusta 2033. godine.

Drugi put zaredom, UKC Kragujevac dobio je sertifikat AZUS-a na najduži vremenski period, što znači da je, u postupku ocenjivanja kvaliteta rada, na osnovu primene optimalnog nivoa utvrđenih standarda rada zdravstvene ustanove u određenoj oblasti zdravstvene zaštite, odnosno grani medicine, dobio najbolje ocene, navodi se u saopštenju UKC Kragujevac.

Prva ustanova tercijarnog nivoa akreditovana 2011. godine

Akreditacija obuhvata samoprocenu zdravstvene ustanove radi evaluacije nivoa njene efikasnosti u odnosu na postavljene standarde. Spoljašnji tim za proveru, sastavljen od stručnjaka iz svih medicinskih i nemedicinskih oblasti relevantnih za rad, vrši procenu rada zdravstvene ustanove.

Univerzitetski klinički centar Kragujevac je prva zdravstvena ustanova tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite u Srbiji koja je akreditovana u decembru 2011. Foto: Shutterstock

Proces akreditacije koncipiran je tako da obezbedi okvir koji će omogućiti zdravstvenim ustanovama da definišu i implementiraju potrebne promene i odrede prioritete za kontinuirano unapređenje sopstvenih usluga.