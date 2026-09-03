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Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut i ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov obišli su danas apoteku u Aviv parku Zvezdara kako bi se uverili u funkcionisanje pilot-projekta „Vrati lek“, koji je od 1. septembra aktivan u 13 apoteka na teritoriji gradske opštine Zvezdara.

Za zdravlje i životnu sredinu

- Mislim da je ovo izuzetno dobra akcija i da je Ministarstvo izuzetno agilno po ovom pitanju. Na ovaj način štitimo našu sredinu i zdravlje stanovnika, imajući u vidu da su u pitanju hemijska svojstva sadržana u lekovima - rekao je Macut nakon posete jednoj od apoteka.

Projekat na nacionalnom nivou

Premijer je izrazio uverenje da će projekat zaživeti na nacionalnom nivou. Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov kaže da je cilj da se za sada testira funkcionisanje ovakvog sistema odlaganja lekova.

- Pilot-projekat će mesec dana trajati na teritoriji opštine Zvezdara, nakon toga mesec dana u Novom Sadu i potom mesec dana u Nišu, u nadi da ćemo od sledeće godine moći da napravimo jedan sveobuhvatan sistem na teritoriji cele naše zemlje - rekla je Pavkov.

Pilot-projekat „Vrati lek“, u trajanju od 30 dana, aktivan je na teritoriji Beograda (Zvezdara) od 1. septembra. U oktobru će startovati u Novom Sadu, a u novembru na teritoriji Niša.

Ovaj pilot-projekat pokrenuli su Ministarstvo zaštite životne sredine i Privredna komora Srbije kao stratešku inicijativu koja objedinjuje zaštitu javnog zdravlja, očuvanje životne sredine i podsticanje odgovornog ponašanja građana.

Pilot-projekat će mesec dana trajati na teritoriji opštine Zvezdara, nakon toga mesec dana u Novom Sadu i potom mesec dana u Nišu Foto: Ilija Ilić, Shutterstock

Šta je cilj projekta?

Cilj je da se podstaknu građani da neiskorišćene lekove i lekove sa isteklim rokom upotrebe vrate u apoteke, gde će biti bezbedno prikupljeni i dalje zbrinuti u skladu sa propisima.

U decembru će uslediti evaluacija i analiza ostvarenih rezultata sa ciljem unapređenja i optimizacije operativnog modela.

Tokom 2027. godine planiran je prelazak projekta u stalni režim rada i njegovo proširenje na nacionalni nivo.