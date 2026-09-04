Besplatni preventivni pregledi u Valjevu: Proverite šećer, masnoće i srce
Zdravstveni centar Valjevo nastavlja organizaciju besplatnih preventivnih zdravstvenih pregleda. U nedelju, 6. septembra, pregledi će biti obavljani u ambulanti u Novom naselju, od 9 do 13 časova. Građanima će biti dostupni osnovni zdravstveni pregledi, koji podrazumevaju merenje vrednosti glikemije, holesterola i triglicerida i EKG.
Provera zdravlja bez osiguranja
Sve zainteresovane pregledaće specijalista opšte medicine, a po potrebi će biti uključen i internista. Iz Zdravstvenog centra Valjevo podsećaju da su tokom prethodnih letnjih meseci besplatni preventivni pregledi organizovani u prigradskim i seoskim ambulantama, pružajući građanima mogućnost da provere svoje zdravstveno stanje bez obzira na to da li imaju zdravstveno osiguranje.
Stotine građana do sada su iskoristile mogućnost za preventivni pregled, a kod pojedinih su pravovremeno otkrivena oboljenja koja su zahtevala dodatnu dijagnostiku i nastavak lečenja.
Od 13. septembra u Poćuti
Druga nedelja preventivnih kardiovaskularnih pregleda biće organizovana 13. septembra u Poćuti.
Tokom septembra planirani su i preventivni pregledi u seoskim ambulantama, takođe nedeljom, u terminu od 9 do 13 časova. Iz Zdravstvenog centra Valjevo navode da će javnost blagovremeno biti obaveštena o mestima i terminima održavanja pregleda.
Izvor:zcvaljevo.rs| zdravlje.kurir.rs