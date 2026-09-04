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Biće dostupni osnovni zdravstveni pregledi - merenje vrednosti glikemije, holesterola i triglicerida i EKG

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Zdravstveni centar Valjevo nastavlja organizaciju besplatnih preventivnih zdravstvenih pregleda. U nedelju, 6. septembra, pregledi će biti obavljani u ambulanti u Novom naselju, od 9 do 13 časova. Građanima će biti dostupni osnovni zdravstveni pregledi, koji podrazumevaju merenje vrednosti glikemije, holesterola i triglicerida i EKG.

Provera zdravlja bez osiguranja

Sve zainteresovane pregledaće specijalista opšte medicine, a po potrebi će biti uključen i internista. Iz Zdravstvenog centra Valjevo podsećaju da su tokom prethodnih letnjih meseci besplatni preventivni pregledi organizovani u prigradskim i seoskim ambulantama, pružajući građanima mogućnost da provere svoje zdravstveno stanje bez obzira na to da li imaju zdravstveno osiguranje.

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Stotine građana do sada su iskoristile mogućnost za preventivni pregled, a kod pojedinih su pravovremeno otkrivena oboljenja koja su zahtevala dodatnu dijagnostiku i nastavak lečenja.

Od 13. septembra u Poćuti

Druga nedelja preventivnih kardiovaskularnih pregleda biće organizovana 13. septembra u Poćuti.