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U prostorijama Centra za prevenciju Doma zdravlja Niš, od 07.09. do 11.09.2026. godine, održaće se redovna Škola odvikavanja od pušenja, u terminu od 18:00 do 19:00 časova.

Polaznici septembarske škole biće upoznati sa štetnostima pušenja i organskom osnovom ove štetne navike. Dobiće podršku u procesu odvikavanja, savet o preporučenim namirnicama koje smanjuju želju za pušenjem i brojne savete kako da reaguju u slučaju krize.

Petodnevnu edukaciju vodi tim u sastavu: magistar specijalista opšte medicine, viši medicinski tehničar, psiholog i profesor fizičke kulture.

Broj za više informacija

Za sve dodatne informacije i prijavu, građani mogu pozvati telefone 018/503-606 i 018/503-666. Savetovalište za odvikavanje od pušenja je besplatno.

polomljena cigareta na drvenim kockicama na kojima piše STOP
Pušenje ozbiljno narušava zdravlje i povećava rizik od brojnih hroničnih i malignih bolesti Foto: Shutterstock

Benefiti ostavljanja cigareta

Ostavljanje cigareta donosi brojne zdravstvene koristi, a pozitivne promene počinju već nekoliko minuta nakon poslednje cigarete:

  • Već nakon 20 minuta počinju da se smanjuju se krvni pritisak i puls.
  • Nakon nekoliko sati nivo ugljen-monoksida u krvi opada.
  • Tokom narednih nedelja poboljšavaju se cirkulacija i funkcija pluća.
  • Kašalj i otežano disanje postepeno se smanjuju.
  • Smanjuje se rizik od srčanog i moždanog udara.
  • Dugoročno se smanjuje rizik od raka pluća i drugih bolesti povezanih sa pušenjem.
  • Poboljšavaju se čulo ukusa i mirisa.
  • Koža i zubi izgledaju zdravije, a dah je svežiji.
  • Povećava se kondicija i lakše se podnose fizički napori.
  • Čuva se zdravlje ljudi u okolini smanjenjem izloženosti pasivnom pušenju.

Izvor: domzdravljanis.co.rs/Zdravlje.Kurir.rs

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