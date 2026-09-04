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KORISNO JE DA ZNATE

KORISNO JE DA ZNATE

Besplatna škola odvikavanja od pušenja u Nišu pruža stručnu podršku i savete svima koji žele da ostave cigarete

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U prostorijama Centra za prevenciju Doma zdravlja Niš, od 07.09. do 11.09.2026. godine, održaće se redovna Škola odvikavanja od pušenja, u terminu od 18:00 do 19:00 časova.

Polaznici septembarske škole biće upoznati sa štetnostima pušenja i organskom osnovom ove štetne navike. Dobiće podršku u procesu odvikavanja, savet o preporučenim namirnicama koje smanjuju želju za pušenjem i brojne savete kako da reaguju u slučaju krize.

Petodnevnu edukaciju vodi tim u sastavu: magistar specijalista opšte medicine, viši medicinski tehničar, psiholog i profesor fizičke kulture.

Broj za više informacija Za sve dodatne informacije i prijavu, građani mogu pozvati telefone 018/503-606 i 018/503-666. Savetovalište za odvikavanje od pušenja je besplatno.

Pušenje ozbiljno narušava zdravlje i povećava rizik od brojnih hroničnih i malignih bolesti Foto: Shutterstock

Benefiti ostavljanja cigareta

Ostavljanje cigareta donosi brojne zdravstvene koristi, a pozitivne promene počinju već nekoliko minuta nakon poslednje cigarete: