Septembarska besplatna škola odvikavanja od pušenja u Nišu: Prijavite se i uz stručnu podršku ostavite cigarete
U prostorijama Centra za prevenciju Doma zdravlja Niš, od 07.09. do 11.09.2026. godine, održaće se redovna Škola odvikavanja od pušenja, u terminu od 18:00 do 19:00 časova.
Polaznici septembarske škole biće upoznati sa štetnostima pušenja i organskom osnovom ove štetne navike. Dobiće podršku u procesu odvikavanja, savet o preporučenim namirnicama koje smanjuju želju za pušenjem i brojne savete kako da reaguju u slučaju krize.
Petodnevnu edukaciju vodi tim u sastavu: magistar specijalista opšte medicine, viši medicinski tehničar, psiholog i profesor fizičke kulture.
Za sve dodatne informacije i prijavu, građani mogu pozvati telefone 018/503-606 i 018/503-666. Savetovalište za odvikavanje od pušenja je besplatno.
Benefiti ostavljanja cigareta
Ostavljanje cigareta donosi brojne zdravstvene koristi, a pozitivne promene počinju već nekoliko minuta nakon poslednje cigarete:
- Već nakon 20 minuta počinju da se smanjuju se krvni pritisak i puls.
- Nakon nekoliko sati nivo ugljen-monoksida u krvi opada.
- Tokom narednih nedelja poboljšavaju se cirkulacija i funkcija pluća.
- Kašalj i otežano disanje postepeno se smanjuju.
- Smanjuje se rizik od srčanog i moždanog udara.
- Dugoročno se smanjuje rizik od raka pluća i drugih bolesti povezanih sa pušenjem.
- Poboljšavaju se čulo ukusa i mirisa.
- Koža i zubi izgledaju zdravije, a dah je svežiji.
- Povećava se kondicija i lakše se podnose fizički napori.
- Čuva se zdravlje ljudi u okolini smanjenjem izloženosti pasivnom pušenju.
Izvor: domzdravljanis.co.rs/Zdravlje.Kurir.rs