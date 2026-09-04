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Udruženje Debra učestovalo je na međunarodnom skupu posvećenom retkim bolestima, gde je predstavljeno stanje i potrebe obolelih od bulozne epidermolize - teške genetske bolesti poznate i kao „bolest dece-leptira" - kao i mogućnosti savremene medicinske pomoći.

"Deca leptiri" ne znaju kako izgleda život bez bola

Bulozna epidermoliza predstavlja ozbiljno genetsko oboljenje koje nastaje kao posledica nedostatka kolagena u koži i sluzokoži.Bolest se manifestuje otvaranjem plikova i rana usled stvaranja trenja, pri čemu se oboleli svakodnevno povređuju čak i najmanjim pokretima - češanjem, šavovima na odeći, obućom, ili čak hranom.

Pored vidljivih posledica na koži, bolest zahvata i unutrašnje organe: jednjak, oči, a može ugrožavati i bubrege, srce i disajne organe. Posebno alarmantno je što je karcinom kože vodeći uzrok smrtnosti obolelih od ove bolesti.

Bolest se manifestuje otvaranjem plikova i rana usled stvaranja trenja, pri čemu se oboleli svakodnevno povređuju čak i najmanjim pokretima Foto: Kurir Televizija

U Srbiji je trenutno evidentirana 43 osobe sa buloznom epidermolizom, a oboleli su u većini slučajeva deca. Prosečan životni vek pacijenata sa distrofičnim oblikom bolesti iznosi tek 28 godina.

Terapije daju nadu

Prema rečima Snežane Janošević, predsednice Udruženja Debra, cilj udruženja je da prikupi informacije i razne vrste pomoći, obezbedi razmenu iskustava i pomogne pacijentima na putu ka terapiji - koja olakšava i produžava životni vek osobama sa buloznom epidermolizom.

- Trenutno u svetu postoje tri odobrene terapije, a osam naših pacijenata prima jednu od terapija. Nadamo se da će se broj osoba na terapiji uvećavati, jer terapija za nas znači - život. Pozivamo državu i medicinsku zajednicu da nam se pridruže u toj borbi - izjavila je Janošević.

Svi koji žele da pomognu deci oboleloj od bulozne epidermolize i radu Udruženja Debra mogu to da urade slanjem SMS poruke sa brojem 1 na 3808. Sredstva prikupljena na ovaj način će biti namenjena terapijama, preparatima za negu i edukaciji zdravstvenih radnika.