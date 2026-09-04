Slušaj vest

Služba zdravstvene zaštite dece Doma zdravlja Novi Sad organizovaće u naredne dve subote dodatne termine za MMR vakcinaciju Razlog je nedovoljni obuhvat dece MMR vakcinacijom i rizika od pojave epidemije, navode stručnjaci. 

U subotu 5. i subotu, 12. septembra 2026, u periodu od 9 do 17 časova, roditelji će moći da dovedu svoje dete u  ambulantu Jovan Jovanović Zmaj, ulica Zmaj Ognejna Vuka broj 19, ulaz broj 6, I sprat. Zakazivanje nije potrebno.

Zaštita od najzaraznijih bolesti

Apelujemo na roditelje da dovedu decu koja nisu primila MMR vakcinu ili nisu primila obe doze MMR vakcine za odgovarajući uzrast, navode lekari Doma zdravlja Novi Sad

MMR vakcina štiti od malih boginja (morbila), zaušaka i rubeole  bolesti koje su veoma zarazne i mogu izazvati ozbiljne komplikacije, posebno kod dece. Vakcinacija je najefikasnija mera zaštite zdravlja dece i cele zajednice.

-stockphotoprophylactichpvvaccinationandanalcancerinthailand708591358.jpg
Prva doza MMR vakcine daje se sa navršenih 12 meseci života, dok se druga doza (revakcina) prima pred polazak u školu. Foto: Shutterstock

Prva doza MMR vakcine daje se sa navršenih 12 meseci života, dok se druga doza (revakcina) prima pred polazak u školu.

Kada je najbolje vreme za vakcinaciju?

Deca koja iz bilo kog razloga nisu vakcinisana u predviđenom uzrastu, mogu doći sa roditeljima i naknadno primiti vakcinu nakon pregleda pedijatra.

Kako se približava sezona respiratornih infekcija, preporučujemo da roditelji iskoriste ovaj period, dok su deca zdrava, i obave vakcinaciju na vreme, savetuju lekari.

Izvor: dzns.rs/ zdravlje.kurir.rs

Male boginje "resetuju" imuni sistem, brišući stečenu zaštitu od ranijih infekcija: Vakcinacija je jedini siguran način zaštite

Ne propustiteVestiDom zdravlja Niš organizuje HPV imunizaciju za starije od 19 godina: Ko može da se vakciniše
hpv shutterstock_2398252807.jpg
VestiKlinika za infektivne i tropske bolesti 100 godina na usluzi pacijentima: Vek borbe sa najtežim i nekad nepoznatim bolestima
infektivna-klinika-marina-lopicic.jpg
VestiU susret Evropskoj nedelji imunizacije: Vakcine čuvaju živote, ali obuhvat u Srbiji opada
devojčica sa flasterom na ruci nakon vakcinacije
VestiEdukacija lekara i farmaceuta ključ za uspešnu prevenciju HPV-a: Vakcinacija kao ključna karika
hpv vakcina Gorica Đokić