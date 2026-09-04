Zbog rizika od epidemije: Dodatni termini za MMR vakcinaciju dece u Novom Sadu
Služba zdravstvene zaštite dece Doma zdravlja Novi Sad organizovaće u naredne dve subote dodatne termine za MMR vakcinaciju Razlog je nedovoljni obuhvat dece MMR vakcinacijom i rizika od pojave epidemije, navode stručnjaci.
U subotu 5. i subotu, 12. septembra 2026, u periodu od 9 do 17 časova, roditelji će moći da dovedu svoje dete u ambulantu Jovan Jovanović Zmaj, ulica Zmaj Ognejna Vuka broj 19, ulaz broj 6, I sprat. Zakazivanje nije potrebno.
Zaštita od najzaraznijih bolesti
Apelujemo na roditelje da dovedu decu koja nisu primila MMR vakcinu ili nisu primila obe doze MMR vakcine za odgovarajući uzrast, navode lekari Doma zdravlja Novi Sad
MMR vakcina štiti od malih boginja (morbila), zaušaka i rubeole - bolesti koje su veoma zarazne i mogu izazvati ozbiljne komplikacije, posebno kod dece. Vakcinacija je najefikasnija mera zaštite zdravlja dece i cele zajednice.
Prva doza MMR vakcine daje se sa navršenih 12 meseci života, dok se druga doza (revakcina) prima pred polazak u školu.
Kada je najbolje vreme za vakcinaciju?
Deca koja iz bilo kog razloga nisu vakcinisana u predviđenom uzrastu, mogu doći sa roditeljima i naknadno primiti vakcinu nakon pregleda pedijatra.
Kako se približava sezona respiratornih infekcija, preporučujemo da roditelji iskoriste ovaj period, dok su deca zdrava, i obave vakcinaciju na vreme, savetuju lekari.
Izvor: dzns.rs/ zdravlje.kurir.rs
Male boginje "resetuju" imuni sistem, brišući stečenu zaštitu od ranijih infekcija: Vakcinacija je jedini siguran način zaštite