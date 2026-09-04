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MMR vakcina štiti od malih boginja, zaušaka i rubeole, veoma zaraznih bolesti koje mogu izazvati ozbiljne komplikacije

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Služba zdravstvene zaštite dece Doma zdravlja Novi Sad organizovaće u naredne dve subote dodatne termine za MMR vakcinaciju Razlog je nedovoljni obuhvat dece MMR vakcinacijom i rizika od pojave epidemije, navode stručnjaci.

U subotu 5. i subotu, 12. septembra 2026, u periodu od 9 do 17 časova, roditelji će moći da dovedu svoje dete u ambulantu Jovan Jovanović Zmaj, ulica Zmaj Ognejna Vuka broj 19, ulaz broj 6, I sprat. Zakazivanje nije potrebno.

Zaštita od najzaraznijih bolesti

Apelujemo na roditelje da dovedu decu koja nisu primila MMR vakcinu ili nisu primila obe doze MMR vakcine za odgovarajući uzrast, navode lekari Doma zdravlja Novi Sad

MMR vakcina štiti od malih boginja (morbila), zaušaka i rubeole - bolesti koje su veoma zarazne i mogu izazvati ozbiljne komplikacije, posebno kod dece. Vakcinacija je najefikasnija mera zaštite zdravlja dece i cele zajednice.

Prva doza MMR vakcine daje se sa navršenih 12 meseci života, dok se druga doza (revakcina) prima pred polazak u školu. Foto: Shutterstock

Prva doza MMR vakcine daje se sa navršenih 12 meseci života, dok se druga doza (revakcina) prima pred polazak u školu.

Kada je najbolje vreme za vakcinaciju?

Deca koja iz bilo kog razloga nisu vakcinisana u predviđenom uzrastu, mogu doći sa roditeljima i naknadno primiti vakcinu nakon pregleda pedijatra.