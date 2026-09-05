Potrebna je posebno A i nulta krvna grupa, i pozitivne i negativne, ali i sve ostale negativne krvne grupe

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Trenutne zalihe krvi su na minimumu, dovoljne za jedan i po dan. Najpotrebnije su A i nulta krvna grupa. Pozivaju se svi građani koji mogu da daju krv, apelovali su iz Instituta za transfuziju krvi Srbije.

Koja je krvna grupa najpotrebnija?

Mirjana Knežević iz Instituta za transfuziju krvi Srbije rekla je da za sada nema odlaganja operacija, ali i napomenula da sve zavisi od odziva davalaca u narednim danima. Navodi da je juče prikupljeno svega 80 jedinica krvi, dok je dnevno potrebno oko 300.

- Potrebne su posebno A i nulta krvna grupa, i pozitivne i negativne, ali i sve ostale negativne krvne grupe - istakla je Knežević i napomenula da su rezerve na minimumu.

Navodi da početak septembra tradicionalno donosi probleme sa zalihama i da je posebno teška prva polovina meseca.

Nisu sve krvne grupe međusobno kompatibilne, pa u slučaju velikog gubitka krvi možete da dobijete samo određenu krvnu grupu Foto: Shutterstock

Gde možete da date krv?

Krv se danas može dati u Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save do 15 časova, a ekipe Instituta su i na nekoliko lokacija u Beogradu.

- Naši autobusi su na terenu. Bićemo ispred „Delta sitija“ od 10 do 13 časova. Takođe, ispred šoping centra „Stadion“ od 14 do 17 i bićemo deo Burger festivala u Luci Beograd od 14 do 19 časova - rekla je Knežević za RTS.

Sve zavisi od odziva

Iako za sada nema odlaganja planiranih operacija zbog nedostatka krvi, Knežević upozorava da sve zavisi od odziva davalaca u narednim danima.

Od početka nedelje prikupljeno je oko 1.000 jedinica, što je znatno manje od količine potrebne za nesmetano funkcionisanje zdravstvenog sistema.

- Od ponedeljka do danas samo oko 1.000 jedinica krvi, a potrebno je bar 1.500 do 1.800 na nedeljnom nivou da bi zdravstveni sistem funkcionisao nesmetano - rekla je Knežević.

Svi koji su zdravi i imaju od 18 do 65 godina, bilo bi dobro da daju krv. U Institutu očekuju da bi situacija mogla da počne da se popravlja naredne nedelje.

Svaka hirurška intervencija zahteva primenu transfuzije krvi Foto: Shutterstock

Koliko je krv značajna za funkcionisanje zdravstvenog sistema pokazuju i količine koje mogu biti potrebne prilikom hirurških intervencija. - Svaka hirurška intervencija zahteva primenu transfuzije krvi. Zavisi, naravno, o kojoj intervenciji se radi. Za neku intervenciju potrebna je samo jedna jedinica krvi, za operaciju, na primer, kuka može da se desi i pet. Za operacije srca isto može da se desi i više jedinica krvi - objasnila je Knežević.

Davanje krvi traje 15 do 20 minuta

Knežević ističe da je postupak davanja krvi jednostavan i da cela procedura traje između 15 i 20 minuta.