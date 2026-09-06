Besplatni preventivni pregledi kože u Inđiji i Bačkoj Topoli: Bez knjižice i zakazivanja
Udruženje dermatovenerologa Srbije nastavlja akciju besplatnih dermoskopskih pregleda kože, a dermatolozi će od 18. do 20. septembra pregledati građane u osam mesta u Vojvodini. Prve stanice biće Inđija i Bačka Topola, gde su pregledi zakazani za petak, 18. septembar.
Građani će tog dana moći da pregledaju kožu od 11 do 17 časova u domovima zdravlja u Inđiji i Bačkoj Topoli. Za pregled nisu potrebni uput, zdravstvena knjižica ni prethodno zakazivanje.
Akcija Udruženja dermatovenerologa Srbije, koja se sprovodi pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja, prvenstveno je usmerena na sredine u kojima nema dovoljno dermatologa, a cilj je rano otkrivanje melanoma i drugih sumnjivih promena na koži.
Koliko ovakvi pregledi mogu da budu značajni pokazuju i dosadašnji rezultati kampanje. Pregledano je 3.319 građana, a kod 33 osobe postavljena je sumnja na melanom. Pacijenti kod kojih su uočene sumnjive promene upućivani su na dalju dijagnostiku i lečenje.
Besplatni pregledi u još šest mesta
Posle Inđije i Bačke Topole, akcija se nastavlja tokom vikenda. Od 18. do 20. septembra besplatni pregledi biće organizovani u ukupno osam mesta u Vojvodini: Inđiji, Žablju, Čurugu, Bečeju, Adi, Bačkoj Topoli, Kanjiži i Alibunaru.
Dermatolozi podsećaju da promene na koži ne treba ignorisati i da rano otkrivanje melanoma značajno utiče na ishod lečenja.
Izvor: Instagram Udruženje dermatovenerologa Srbije/Zdravlje.kurir.rs
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