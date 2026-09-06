Atletski klub "Plemenito srce" već više od četvrt veka organizuje humanitarne i memorijalne maratone

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Postoje mesta do kojih se ne odlazi samo da bi se stiglo na cilj. Za članove Atletskog kluba "Plemenito srce" jedno od njih je Kajmakčalan. Ovog septembra tamo će ih ponovo odvesti Međunarodni humanitarni memorijalni maraton "Heroji otadžbine Srbije", povodom 110 godina od bitke koja je ostala duboko upisana u srpsku istoriju.

Na put kreće deset maratonaca, 8. septembra u 10 časova ispred Hrama Svetog Save u Beogradu, a završetak maratona planiran je 12. septembra kod spomen-crkve na Kajmakčalanu.

Za "Plemenito srce" ovo nije prvi takav poduhvat. Klub već više od četvrt veka organizuje humanitarne i memorijalne maratone, a iza njegovih članova ostale su hiljade kilometara do Hilandara, Moskve, Kajmakčalana... Beograd i Moskvu, udaljene 2.450 kilometara, povezali su 2005. godine maratonom koji je trajao 16 dana, dok su povodom stogodišnjice bitke na Kajmakčalanu 2016. prešli 1.000 kilometara od manastira Privina glava do njegovog vrha.

Ovoga puta broj 110 imaće posebno značenje. Milisav Miki Janković, predsednik i osnivač kluba koji i sam trči maratone, kaže za naš portal da će svaki učesnik tokom pet dana preći ukupno 110 kilometara.

Milisav Miki Janković, predsednik i osnivač kluba "Plemenito srce", koji je i sam maratonac Foto: Privatna arhiva

- Cilj nam je da se ne zaboravi stradanje naših predaka i da generacije koje dolaze znaju gde odlazimo i zbog čega. Trčimo na smenu, a usput obilazimo mesta stradanja i spomen-obeležja, polažemo vence, palimo sveće i odajemo poštu - kaže Janković i dodaje da i sama ruta priča deo te priče.

- U Šumaricama ćemo položiti cveće stradalim đacima, put nas dalje vodi do manastira Đunis i spomen-kosturnice Zebrnjak, a poslednju etapu započećemo na srpskom vojničkom groblju u Bitolju. Odatle nas čeka 70 kilometara do Kajmakčalana, gde ćemo se pokloniti senima stradalih srpskih vojnika kod spomen-kosturnice i crkve Svetog Ilije, za koju je Mihajlo Pupin svojevremeno darovao zvono - kaže Janković.

Uz maratonce već 25 godina

Dok su se tokom godina smenjivale generacije maratonaca, Hadži Miroslav Vasić ostao je jedna od konstanti "Plemenitog srca". Fizioterapeut koji je 15 godina lečio patrijarha Pavla, sa Jankovićem je praktično od osnivanja kluba, a sa maratoncima je prošao brojne puteve, od Moskve i Krfa do Kajmakčalana i Svete Gore. Na Hilandaru je tokom godina boravio čak 56 puta.

Hadži Miroslav Vasić je fizioterapeut koji je 15 godina lečio patrijarha Pavla Foto: Marko Karović

- Moja ambulanta već 25 godina prati klub. To su iskusni maratonci, ali na ovakvim putevima dešavaju se uganuća, istegnuća i druge povrede i tada treba odmah reagovati. Ja ne trčim, idem sa njima i ako nekome nešto zafali, ja to "popravim" i idemo dalje. Za sve ove godine kroz klub su prošle hiljade trkača, a Miki i ja ostali smo tu od prvog dana - kaže Hadži Vasić.

Podseća da su tokom godina organizovali maratone sa različitim humanitarnim ciljevima, tokom kojih je prikupljana pomoć za lečenje dece, završetak svetinja i porodice kojima je bio potreban krov nad glavom.