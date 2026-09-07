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Primarni aldosteronizam je često skriven uzrok visokog krvnog pritiska, a kontinuirano praćenje hormona moglo bi da pomogne u otkrivanju promena koje standardni test krvi propušta

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Primarni aldosteronizam je potencijalno izlečiv hormonski poremećaj koji može da bude uzrok visokog krvnog pritiska kod čak jedne od pet osoba sa hipertenzijom. Nastaje kada nadbubrežne žlezde proizvode previše aldosterona, hormona koji reguliše nivo soli i vode u organizmu, kao i krvni pritisak.

Ovaj poremećaj povećava rizik od srčanih bolesti, moždanog udara i dijabetesa, ali se često kasno dijagnostikuje. Razlog je to što nivo aldosterona prirodno varira tokom dana, pa jedan uzorak krvi ne mora da pokaže stvarno stanje.

Uređaj prati hormone tokom 24 sata

U studiji objavljenoj u časopisu Science Translational Medicine, istraživači su pratili 60 pacijenata iz Velike Britanije, Norveške, Švedske i Grčke. Nivoi hormona mereni su na svakih 20 minuta tokom 24 sata, uključujući period spavanja.

Korišćen je lagani nosivi uređaj U-RHYTHM, veličine mobilnog telefona, koji je omogućio praćenje hormona kod pacijenata u njihovim domovima i tokom uobičajenih aktivnosti.

U-RHYTHM je lagani nosivi uređaj veličine mobilnog telefona koji omogućava kontinuirano praćenje nivoa hormona tokom 24 sata, uključujući i period spavanja Foto: Shutterstock

Istraživači su otkrili da aldosteron ne ostaje stalno povišen, već da više puta naglo raste i pada. U pojedinim trenucima njegovi nivoi bili su ispod granica koje se koriste za dijagnostikovanje primarnog aldosteronizma, čak i kod nekih pacijenata sa težim oblikom bolesti.

Posebno su uočeni kratkotrajni hormonski skokovi tokom noći, koji se teško mogu registrovati standardnim analizama krvi.

Dr Eder Zavala, viši autor studije, istakao je da je kontinuirano praćenje omogućilo istraživačima da otkriju ranije skriven obrazac nagli porast lučenja hormona tokom noći.

- Ovo nam daje mnogo jasnije razumevanje bolesti i na kraju bi moglo pomoći lekarima da je ranije otkriju i efikasnije leče pacijente - rekao je Zavala.

Promene mogu ukazivati na problem u jednoj nadbubrežnoj žlezdi

Nagli hormonski skokovi bili su posebno izraženi kod pacijenata kod kojih je poremećaj bio povezan sa samo jednom nadbubrežnom žlezdom. To je važno jer se takav oblik bolesti u pojedinim slučajevima može lečiti hirurškim uklanjanjem pogođene žlezde.

Nakon uklanjanja obolele žlezde, neobični hormonski skokovi su nestali, što je dodatno ukazalo na njihovu povezanost sa primarnim aldosteronizmom.

Nestanak hormonskih skokova nakon uklanjanja obolele nadbubrežne žlezde dodatno je potvrdio njihovu povezanost sa primarnim aldosteronizmom Foto: Shutterstock

Dr Tomas Apton sa Univerziteta u Bristolu rekao je da primarni aldosteronizam može da utiče na milione ljudi u Velikoj Britaniji, ali da se zbog promena hormona tokom dana i složenosti dijagnostike bolest često kasno otkrije ili uopšte ne dijagnostikuje.

Prof. Staford Lajtman, pronalazač U-RHYTHM tehnologije, smatra da bi rezultati mogli da dovedu do promene načina na koji se traže hormonski uzroci hipertenzije.

- Buduće dijagnoze bi mogle da se udalje od jednokratnih testova krvi i da se usmere ka praćenju hormonskih ritmova tela tokom vremena, posebno noćnih obrazac - rekao je Lajtman.