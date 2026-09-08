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Velika analiza više od dva miliona ljudi pokazala je da konzumiranje pojedinih bezalkoholnih pića može da bude povezano sa većom učestalošću depresije i anksioznosti. Kafa se, međutim, izdvojila drugačijom povezanošću.

Sistematski pregled i meta-analiza, objavljeni u časopisu "Depression and Anxiety", obuhvatili su 59 studija sa ukupno 2.050.716 učesnika iz 22 zemlje. Istraživači su analizirali vezu različitih vrsta bezalkoholnih pića sa depresijom, anksioznošću i stresom.

Koja pića su povezana sa depresijom?

Veća konzumacija zaslađenih, gaziranih, veštački zaslađenih i energetskih pića bila je povezana sa većom učestalošću depresije ili simptoma depresije.

Veći unos zaslađenih, gaziranih i energetskih pića povezan je sa većom učestalošću depresije i njenih simptoma Foto: Shutterstock

Kod kafe je zabeležena suprotna povezanost - veći unos bio je povezan sa manjom učestalošću depresije. Autori navode da bi tome potencijalno mogla da doprinesu antiinflamatorna i antioksidativna svojstva bioaktivnih jedinjenja iz kafe, ali ovaj mehanizam nije direktno ispitan.

Kafa, s druge strane, nije bila značajno povezana sa anksioznošću.

Najizraženija povezanost kod mladih

Veći unos bezalkoholnih pića bio je povezan i sa anksioznošću, posebno kod osoba koje su konzumirale gazirane napitke. Najizraženije povezanosti sa problemima mentalnog zdravlja zabeležene su među adolescentima.

Kada je reč o stresu, rezultati nisu bili tako jasni. Glavna analiza nije pokazala statistički značajnu povezanost, mada se ona pojavila u pojedinim dodatnim analizama.

Oscilacije šećera u krvi, insulinska rezistencija i upalni procesi mogu da budu veza između zaslađenih pića i mentalnog zdravlja Foto: Shutterstock

Autori kao moguća objašnjenja za povezanost zaslađenih pića i mentalnog zdravlja navode oscilacije šećera u krvi, insulinsku rezistenciju i inflamatorne procese, ali naglašavaju da ovi mehanizmi nisu direktno dokazani ovom analizom.