Urolitin A, jedinjenje koje nastaje u organizmu nakon konzumiranja nara, u eksperimentalnim modelima poboljšao je funkciju srca za čak 80 odsto i mogao bi da bude osnova za razvoj novih terapija za srčanu insuficijenciju

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Jedinjenje koje nastaje u organizmu nakon konzumiranja nara moglo bi da bude osnova za novi pristup lečenju srčane insuficijencije. Istraživači su otkrili da je urolitin A u eksperimentalnim modelima poboljšao funkciju srca za čak 80 odsto.

Posebno je značajno što su efekti primećeni kod srčane insuficijencije sa očuvanom ejekcionom frakcijom (HFpEF) – oblika bolesti kod kojeg srce i dalje može normalno da izbacuje krv, ali postaje kruto i teže se opušta i puni između otkucaja.

Urolitin A poboljšao opuštanje srca

Naučnici sa Kings koledža u Londonu otkrili su da urolitin A aktivira protein PKG1α, koji ima važnu ulogu u funkciji krvnih sudova i opuštanju srčanog mišića.

Srčana insuficijencija (srčana slabost) je stanje u kojem srce ne može dovoljno efikasno da pumpa krv i snabdeva organizam kiseonikom i hranljivim materijama Foto: Shutterstock

U eksperimentima na životinjskim modelima, ovo jedinjenje poboljšalo je pojedine pokazatelje funkcije srca za čak 80 odsto u poređenju sa netretiranim modelima. Takođe je pomoglo da se smanji fibroza, odnosno nakupljanje ožiljnog tkiva, kao i štetno uvećanje ćelija srčanog mišića.

Efekti su zatim ispitani i na veštački uzgojenom ljudskom srčanom tkivu napravljenom od matičnih ćelija. Urolitin A je i u ovom modelu značajno poboljšao sposobnost srčanog tkiva da se opusti, što pruža dodatne dokaze da bi ovaj mehanizam mogao biti važan i za ljudsko srce.

Šta je urolitin A?

Urolitin A ne unosimo direktno hranom, već ga organizam proizvodi nakon konzumiranja namirnica koje sadrže određena jedinjenja, poput nara, oraha i pojedinih bobičastih plodova. Povezuje se sa zdravim starenjem i funkcijom mitohondrija, struktura u ćelijama koje proizvode energiju.

Istraživači su sada pokazali da bi mogao da ima i važnu ulogu u regulisanju funkcije srčanog mišića.

Potrebna su ispitivanja na ljudima

Iako su rezultati obećavajući, važno je naglasiti da su dosadašnji efekti pokazani na životinjama i laboratorijski uzgojenom ljudskom srčanom tkivu, a ne kod pacijenata sa srčanom insuficijencijom.

Zbog toga su potrebna klinička ispitivanja na ljudima kako bi se utvrdilo da li je urolitin A zaista bezbedan i efikasan kao terapija.

Istraživači naglašavaju i da nema dovoljno dokaza da konzumiranje nara može da leči srčanu insuficijenciju. Ipak, rezultati otvaraju mogućnost za razvoj novih terapija koje bi mogle da poboljšaju opuštanje srca i smanje promene na srčanom mišiću karakteristične za HFpEF.

Urolitin A ne unosimo direktno hranom, već ga organizam proizvodi nakon konzumiranja namirnica koje sadrže određena jedinjenja Foto: Shutterstock

- Ovi nalazi identifikuju potpuno novu terapijsku metu i pokazuju da urolitin A može aktivirati ovaj put kako bi poboljšao opuštanje srca i smanjio težinu bolesti - rekao je dr Džozef Burgojn, glavni autor studije sa Kings koledža u Londonu.

Srčana insuficijencija sa očuvanom ejekcionom frakcijom predstavlja sve veći zdravstveni problem, posebno sa starenjem stanovništva i porastom učestalosti gojaznosti, visokog krvnog pritiska i dijabetesa. Upravo zbog složenosti ovog oblika bolesti, mogućnosti lečenja i dalje su ograničene.