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Groznica Zapadnog Nila najčešće se prenosi ubodom zaraženog komarca, a pravovremena zaštita od ujeda ključna je za smanjenje rizika od infekcije

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Groznica Zapadnog Nila je virusna infekcija koju prenose zaraženi komarci, a kod manjeg broja obolelih može izazvati ozbiljne neurološke komplikacije.

Na osnovu podataka dostavljenih Institutu za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, na teritoriji Republike Srbije je, od početka sezone nadzora, 1. juna 2026. godine, do 6. septembra 2026. godine, registrovano ukupno 37 slučajeva obolevanja od groznice Zapadnog Nila, od čega su 34 slučaja sa neuroinvazivnim oblikom bolesti.

Slučajevi su registrovani na teritoriji devet okruga: Grada Beograda (10 slučajeva), Južnobačkog (9), Šumadijskog (5), Srednjobanatskog (4), Južnobanatskog (4), Severnobanatskog (2), Zapadnobačkog (1), Rasinskog (1) i Braničevskog (1) okruga.

Među obolelima su 24 osobe muškog i 13 osoba ženskog pola, dok je prosečna starost obolelih 66,7 godina.

U sezoni nadzora 2026. godine, zaključno sa 3. septembrom, slučajevi obolevanja od groznice Zapadnog Nila registrovani su i u državama Evropske unije i Evropskog ekonomskog prostora: Italiji, Grčkoj, Rumuniji, Španiji, Francuskoj, Nemačkoj, Austriji, Holandiji, Hrvatskoj, Kipru i Mađarskoj. U regionu su slučajevi registrovani i u Severnoj Makedoniji i Albaniji.



Od početka sezone transmisije 2026. godine, zaključno sa 3. septembrom, ukupno je identifikovano 135 područja zahvaćenih virusom Zapadnog Nila u 13 evropskih zemalja Foto: Shutterstock, Ilustracija

U ovih 13 zemalja prijavljeno je ukupno 1.067 lokalno stečenih slučajeva infekcije virusom Zapadnog Nila kod ljudi: u Italiji 516, Grčkoj 284, Španiji 88, Severnoj Makedoniji 55, Rumuniji 56, Francuskoj 36, Holandiji 9, Hrvatskoj 7, Kipru 6, Austriji 4, Mađarskoj 3, Nemačkoj 2 i Albaniji 1 slučaj.

Kako se prenosi groznica Zapadnog Nila?

Groznica Zapadnog Nila je sezonsko oboljenje koje se prenosi ubodom zaraženog komarca. Glavni vektor, odnosno prenosilac virusa Zapadnog Nila, jeste Culex pipiens, vrsta komarca koja je prisutna i u Srbiji.

Sezona transmisije virusa Zapadnog Nila u Srbiji uobičajeno traje od juna do novembra.

Kako se zaštititi od ujeda komaraca?

U cilju smanjenja rizika od zaraze virusom Zapadnog Nila, preporučuju se sledeće mere: