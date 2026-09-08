Udvostručen broj obolelih od groznice Zapadnog Nila u Srbiji: Batut upozorava da većina ima težak oblik bolesti
Groznica Zapadnog Nila je virusna infekcija koju prenose zaraženi komarci, a kod manjeg broja obolelih može izazvati ozbiljne neurološke komplikacije.
Na osnovu podataka dostavljenih Institutu za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, na teritoriji Republike Srbije je, od početka sezone nadzora, 1. juna 2026. godine, do 6. septembra 2026. godine, registrovano ukupno 37 slučajeva obolevanja od groznice Zapadnog Nila, od čega su 34 slučaja sa neuroinvazivnim oblikom bolesti.
Slučajevi su registrovani na teritoriji devet okruga: Grada Beograda (10 slučajeva), Južnobačkog (9), Šumadijskog (5), Srednjobanatskog (4), Južnobanatskog (4), Severnobanatskog (2), Zapadnobačkog (1), Rasinskog (1) i Braničevskog (1) okruga.
Među obolelima su 24 osobe muškog i 13 osoba ženskog pola, dok je prosečna starost obolelih 66,7 godina.
U sezoni nadzora 2026. godine, zaključno sa 3. septembrom, slučajevi obolevanja od groznice Zapadnog Nila registrovani su i u državama Evropske unije i Evropskog ekonomskog prostora: Italiji, Grčkoj, Rumuniji, Španiji, Francuskoj, Nemačkoj, Austriji, Holandiji, Hrvatskoj, Kipru i Mađarskoj. U regionu su slučajevi registrovani i u Severnoj Makedoniji i Albaniji.
U ovih 13 zemalja prijavljeno je ukupno 1.067 lokalno stečenih slučajeva infekcije virusom Zapadnog Nila kod ljudi: u Italiji 516, Grčkoj 284, Španiji 88, Severnoj Makedoniji 55, Rumuniji 56, Francuskoj 36, Holandiji 9, Hrvatskoj 7, Kipru 6, Austriji 4, Mađarskoj 3, Nemačkoj 2 i Albaniji 1 slučaj.
Kako se prenosi groznica Zapadnog Nila?
Groznica Zapadnog Nila je sezonsko oboljenje koje se prenosi ubodom zaraženog komarca. Glavni vektor, odnosno prenosilac virusa Zapadnog Nila, jeste Culex pipiens, vrsta komarca koja je prisutna i u Srbiji.
Sezona transmisije virusa Zapadnog Nila u Srbiji uobičajeno traje od juna do novembra.
Kako se zaštititi od ujeda komaraca?
U cilju smanjenja rizika od zaraze virusom Zapadnog Nila, preporučuju se sledeće mere:
- Koristite repelente na otkrivenim delovima tela tokom boravka na otvorenom.
- Nosite odeću dugih rukava i nogavica, po mogućstvu svetle boje.
- Odeća treba da bude komotna, jer komarci mogu da ubadaju kroz pripijenu odeću.
- Izbegavajte boravak na otvorenom u periodu najveće aktivnosti komaraca – u sumrak i zoru.
- Koristite zaštitne mreže protiv komaraca na prozorima, vratima i oko kreveta.
- Smanjite broj komaraca u zatvorenim prostorima.
- Po mogućstvu boravite u klimatizovanim prostorijama, jer je broj insekata u takvim uslovima znatno manji.
- Izbegavajte područja sa velikim brojem insekata, poput šuma i močvara.
- Uklonite stajaću vodu iz saksija, posuda za hranu i vodu za kućne ljubimce, kanti, buradi i limenki, najmanje jednom nedeljno.
- Takođe uklonite odbačene gume i druge predmete u kojima se može zadržavati voda, jer predstavljaju mesta pogodna za razmnožavanje komaraca.
- Tokom putovanja u inostranstvo, posebno u tropska i suptropska područja, pridržavajte se svih navedenih preventivnih mera.
- Ukoliko se pojave simptomi koji mogu ukazivati na neuroinvazivni oblik bolesti, odmah se javite izabranom lekaru.
Izvor: Batut.org.rs/Zdravlje.Kurir.rs