Preventivni pregledi širom Valjeva: Lekari ovog vikenda dolaze u Taor, zatim Pričević i Oglađenovac
Nakon ambulante u Novom naselju prošlog vikenda, planom zdravstvenih aktivnosti tokom celog meseca septembra Zdravstveni centar Valjevo organizuje preventivne preglede, sa akcentom na kontrolu kardiovaskularnog sistema.
Prve sledeće nedelje, 13. septembra, preventivni pregledi biće organizovani u školi na Taoru. U periodu od 9 do 13 časova, osim timova lekara opšte prakse i medicinskih sestara iz Doma zdravlja, zainteresovanim građanima Taora i okoline na raspolaganju će ponovo biti i internista.
Izlazeći u susret zainteresovanim građanima, Zdravstveni centar Valjevo planira da iz vikenda u vikend nastavi sa organizacijom besplatnih preventivnih pregleda u gradskim, prigradskim i seoskim ambulantama.
Nakon Taora, 13. septembra 2026. godine, u nedelju, preventivni pregledi planirani su u Pričeviću 20. septembra, dok je poslednja nedelja u septembru, 27. septembar 2026. godine, rezervisana za Oglađenovac.
Ukoliko dođe do izmena, zainteresovani građani biće blagovremeno obavešteni.
Izvor: zcvaljevo.rs/Zdravlje.Kurir.rs