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Dr Goran Vukadinović, koji je prethodno prošao dodatno stručno usavršavanje u SAD u oblasti hirurgije migrene

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Tim Klinike za plastično-rekonstruktivnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske uspešno je izveo tri operativna zahvata u lečenju migrene, čime je, kako je saopšteno iz UKC-a, napravljen pionirski iskorak u lečenju jednog od najčešćih hroničnih neuroloških oboljenja.

Reč je o visokospecijalizovanoj hirurškoj proceduri koja je na ovim prostorima gotovo nedostupna, dok je najveći razvoj doživela u Sjedinjenim Američkim Državama. U Evropi se ova metoda primenjuje u ograničenom broju specijalizovanih centara.

Operacije je izveo specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije dr Goran Vukadinović, koji je prethodno prošao dodatno stručno usavršavanje u SAD u oblasti hirurgije migrene.

Šta podrazumeva hirurško lečenje migrene? Jedan od hirurških pristupa podrazumeva dekompresiju perifernih nerava, odnosno oslobađanje nerava u predelu glave i vrata od pritiska okolnih mišića, fascije ili drugih struktura. Zahvat je namenjen pažljivo odabranim pacijentima kod kojih bol polazi sa prepoznatljivog mesta i ne reaguje na standardnu terapiju.

- Uvođenje ove metode predstavlja više od nove operativne procedure, jer pacijentima otvara dodatnu mogućnost lečenja. Cilj mi je da ova visokospecijalizovana hirurgija postane prepoznatljiva i dostupna pacijentima iz Republike Srpske, ali i šire - rekao je Vukadinović.

Kod oko 30% ljudi, napad migrene počinje tzv. aurom – vizuelnim fenomenima poput svetlosnih obrazaca ili iskrivljenog vida, često u polovini vidnog polja Foto: Shutterstock

U UKC Republike Srpske navode da su prvi pacijenti uspešno operisani, a dosadašnji rezultati, kako ističu, predstavljaju snažan podsticaj za nastavak primene ove metode.