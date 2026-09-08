Migrena se leči i hirurški: U UKC Republike Srpske prvi put izvedene tri operacije
Tim Klinike za plastično-rekonstruktivnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske uspešno je izveo tri operativna zahvata u lečenju migrene, čime je, kako je saopšteno iz UKC-a, napravljen pionirski iskorak u lečenju jednog od najčešćih hroničnih neuroloških oboljenja.
Reč je o visokospecijalizovanoj hirurškoj proceduri koja je na ovim prostorima gotovo nedostupna, dok je najveći razvoj doživela u Sjedinjenim Američkim Državama. U Evropi se ova metoda primenjuje u ograničenom broju specijalizovanih centara.
Operacije je izveo specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije dr Goran Vukadinović, koji je prethodno prošao dodatno stručno usavršavanje u SAD u oblasti hirurgije migrene.
Jedan od hirurških pristupa podrazumeva dekompresiju perifernih nerava, odnosno oslobađanje nerava u predelu glave i vrata od pritiska okolnih mišića, fascije ili drugih struktura. Zahvat je namenjen pažljivo odabranim pacijentima kod kojih bol polazi sa prepoznatljivog mesta i ne reaguje na standardnu terapiju.
- Uvođenje ove metode predstavlja više od nove operativne procedure, jer pacijentima otvara dodatnu mogućnost lečenja. Cilj mi je da ova visokospecijalizovana hirurgija postane prepoznatljiva i dostupna pacijentima iz Republike Srpske, ali i šire - rekao je Vukadinović.
U UKC Republike Srpske navode da su prvi pacijenti uspešno operisani, a dosadašnji rezultati, kako ističu, predstavljaju snažan podsticaj za nastavak primene ove metode.
Uvođenje hirurškog lečenja migrene predstavlja novu mogućnost za pacijente kod kojih dosadašnji načini lečenja nisu dali očekivane rezultate, dok će dalja primena procedure omogućiti prikupljanje dodatnih iskustava i procenu njene efikasnosti.
Izvor: Politika.rs/Zdravlje.kurir.rs