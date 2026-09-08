Nova ablacija koristi kratke električne impulse kako bi ciljano delovala na ćelije odgovorne za poremećaj ritma

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U Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) prvi put je primenjena kateterska ablacija pulsnim poljem (PFA) za lečenje atrijalne fibrilacije, najčešćeg poremećaja srčanog ritma. Procedura je uspešno izvedena kod dva pacijenta, rođena 1961. i 1995. godine, kod kojih je dugotrajna atrijalna fibrilacija dovela do srčane slabosti, a do sada su lečeni medikamentima.

Zahvate je izveo tim Odeljenja za poremećaje srčanog ritma i elektrofiziologiju srca Klinike za kardiologiju KCCG, uz podršku dr Nikole Pavlovića, kardiologa-aritmologa iz Kliničke bolnice "Dubrava" u Zagrebu.

Kako PFA deluje?

Za razliku od radiofrekventne ablacije, koja koristi toplotu, i krioablacije, koja tkivo tretira hladnoćom, PFA koristi veoma kratke električne impulse visokog napona.

- Na taj način se ciljano deluje na ćelije koje predstavljaju glavni izvor aritmije, u ovom slučaju atrijalne fibrilacije - objasnio je doc. dr Mihailo Vukmirović, kardiolog-aritmolog i načelnik Odeljenja za poremećaje srčanog ritma i elektrofiziologiju srca KCCG.

Poseban značaj metoda ima kod pacijenata kod kojih atrijalna fibrilacija dugo traje i već je dovela do srčane slabosti Foto: Shutterstock

Poseban značaj metoda ima kod pacijenata kod kojih atrijalna fibrilacija dugo traje i već je dovela do srčane slabosti. Prema rečima dr Vukmirovića, uspostavljanje i održavanje normalnog srčanog ritma može značajno da poboljša funkciju srca, kvalitet života i prognozu pacijenata.

Pacijenti kući već narednog dana

Kardiolog dr Milan Popivoda objasnio je da procedura, kada je izvodi obučen tim, obično traje do sat vremena i izvodi se u analgosedaciji kako bi bila što bezbolnija i komfornija za pacijenta.

Nakon intervencije pacijent se vraća na odeljenje i nastavlja se praćenje, a ukoliko su kontrolni nalazi uredni, iz bolnice može da bude otpušten već narednog dana.