Atopijski dermatitis pogađa više od 230 miliona ljudi širom sveta, svega 15% pacijenata u Evropi je veoma zadovoljno trenutnim lečenjem, dok skoro polovina (48%) osoba sa hroničnim kožnim bolestima oseća umerenu ili izraženu anksioznost ili depresiju

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Atopijski dermatitispogađa više od 230 miliona ljudi širom sveta, svega 15% pacijenata u Evropi je veoma zadovoljno trenutnim lečenjem, dok skoro polovina (48%) osoba sa hroničnim kožnim bolestima oseća umerenu ili izraženu anksioznost ili depresiju.

U Srbiji, gde ne postoji nacionalni registar obolelih, procenjuje se da simptome ima 15-20% dece i 2-10% odraslih, što znači da se desetine hiljada građana svakodnevno suočava sa posledicama bolesti.

Jedan od četiri pacijenta smatra da ne uspeva da drži bolest pod kontrolom, dok 45% navodi da im bolest ograničava društveni život.

Pored anskioznositi i depresije, čak 67,1% odraslih koji su atopijski dermatitis imali od detinjstva bilo je izloženo vršnjačkom nasilju ili ismevanju. Pacijenti u Evropi u proseku izdvajaju 927 evra godišnje iz sopstvenog džepa za lečenje, a čak 95% ima dodatne lične troškove povezane sa bolešću. U Srbiji se procenjuje da svako peto dete ima simptome atopijskog dermatitisa, a da troškovi lečenja često budu i viši od evropskog proseka.

Povodom obeležavanja Svetskog dana atopijskog dermatitisa, predsednica Nacionalnog udruženja pacijenata "Alergija i ja" Snežana Šundić Vardić ističe sedam ključnih prioriteta za unapređenje položaja osoba sa atopijskim dermatitisom u Srbiji: formalno prepoznavanje atopijskog dermatitisa kao jednog od prioriteta javnog zdravlja, obezbeđivanje dostupnog, pravovremenog i savremenog lečenja, smanjenje finansijskog opterećenja pacijenata, unapređenje znanja zdravstvenih radnika, razvoj multidisciplinarnog modela lečenja, uspostavljanje nacionalnog registra i sistematskog prikupljanja podataka, kao i smanjenje stigme i podizanje svesti javnosti.

"Osobe sa atopijskim dermatitisom ne traže sažaljenje. One traže razumevanje, dostupno lečenje i jednake mogućnosti za kvalitetan život. Vreme je da atopijski dermatitis prepoznamo kao ozbiljnu hroničnu bolest koja zahteva pravovremenu dijagnozu, multidisciplinarni pristup i sistemsku podršku," rekla je Šundić Vardić.

Snežana Šundić Vardić, predsednica Nacionalnog udruženja pacijenata "Alergija i ja" Foto: Pivatna arhiva

Iako u Srbiji ne postoji sistematsko prikupljanje podataka, procenjuje se da atopijski dermatitis predstavlja jedno od najčešćih hroničnih nezaraznih i zapaljenskih oboljenja kože. Pacijenti i njihove porodice najčešće ukazuju na kasno postavljanje dijagnoze, neujednačenu dostupnost specijalista, ograničen pristup multidisciplinarnoj zdravstvenoj zaštiti i značajne lične troškove lečenja i nege kože.

Svakog 14. septembra obeležava se Svetski dan atopijskog dermatitisa kako bi se podigla svest o rasprostranjenosti i problemima sa kojima se sreću pacijenti. I ove godine Nacionalno udruženje Alergija i ja organizuje stručni panel i druge aktivnosti kako bi skrenuli pažnju javnosti na ovaj značajan zdravsteni i socijalni problem.

Karoly Illy, predsednik Evropske federacije udruženja pacijenata sa alergijskim i respiratornim bolestima (EFA), izjavio je ovim povodom:

„Iza svakog pogoršanja atopijskog dermatitisa krije se nevidljiv teret: neprospavane noći, anksioznost, izolacija i stigma. Uprkos velikom ljudskom i ekonomskom teretu, ova bolest i dalje izostaje iz važnih evropskih zdravstvenih rasprava. To mora da se promeni. Na evropskom nivou, naši zahtevi su jasni: uključivanje atopijskog dermatitisa u sledeću verziju EU inicijative za nezarazne bolesti, uspostavljanje zajedničke akcije EU posvećene atopijskom dermatitisu i podrška prikupljanju dokaza koji podržavaju sistemsko kreiranje politika.“

Iza svakog pogoršanja atopijskog dermatitisa krije se nevidljiv teret: neprospavane noći, anksioznost, izolacija i stigma Foto: Shutterstock



Zdravstveni radnici, donosioci zdravstvenih politika i svi zainteresovani akteri pozivaju se da prepoznaju teret atopijskog dermatitisa, uključe se u inicijativu udruženja Alergija I ja i preduzmu konkretne korake kako bi pacijenti dobili pravovremenu i efikasnu negu.

„Četrnaestog septembra ujedinjujemo se kao globalna zajednica pacijenata sa kožnim bolestima povodom Svetskog dana atopijskog dermatitisa. Prepoznajemo i potvrđujemo mnogobrojne nevidljive terete sa kojima se suočavaju osobe koje žive sa atopijskim dermatitisom, kao i to kako ova višedimenzionalna bolest utiče na njihovo mentalno i fizičko blagostanje. Pozivamo donosioce odluka širom sveta da pokažu podršku pacijentima sa atopijskim dermatitisom uključivanjem kožnih bolesti i iskustava pacijenata u rasprave o zdravstvenim politikama, a na lokalnom nivou i u nacionalne zdravstvene strategije. Zajedno možemo pokrenuti promenu“, izjavila je Dženifer Ostin (Jennifer Austin), izvršna direktorka organizacije GlobalSkin.