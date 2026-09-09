Uz 10 trenutnih mobilnih ambulanti, sa Svetskom bankom dogovoreno još 15 mobilnih ambulanti i pet novih mobilnih apoteka

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Mobilne ambulante su pre dva meseca počele da rade, a širom Srbije pregledano je više od 400 pacijenata. Najčešće je reč o hroničnim pacijentima, ali i o osobama koje su mislile da su zdrave, a imale su povišen krvni pritisak ili promene na ultrazvuku stomaka, rekao je za RTS prof. dr Nebojša Tasić, pomoćnik ministra zdravlja.

Stižu nove ambulante i apoteke

Dr Tasić najavljuje da je, uz 10 trenutnih mobilnih ambulanti, sa Svetskom bankom dogovoreno još 15 mobilnih ambulanti i pet novih mobilnih apoteka.

- Na ovaj način praktično pokrivamo celu Srbiju - rekao je prof. dr Tasić.

Dodaje da mobilne ambulante predstavljaju jednu od ključnih tačaka preventivnog, dijagnostičkog i terapijskog programa, koji ima jasan cilj da svi stanovnici Republike Srbije dobiju najadekvatniju i najkompletniju zdravstvenu zaštitu.

- One su stigle do najudaljenijih sela, najudaljenijih opština i mi smatramo da je to jako važno, zato što u velikom broju sela i opština koje su razređene, u našoj prelepoj Srbiji, postoje ljudi koji ne mogu da dođu do zdravstvenih centara ili su slabije pokretni, stariji. Ima ljudi koji i ne idu na preventivne preglede i mi smo došli do njih - rekao je Tasić.

Značajan broj građana ima neregulisan šećer i krvni pritisak, kaže Tasić Foto: Marko Karovic

Šta su pregledi pokazali?

Na preglede su najčešće dolazile starije osobe, ali je, kaže, bilo i dosta mlađih ljudi, kao i osoba srednjih godina.

- Ove mobilne ambulante su veoma dobro opremljene, s jedne strane tehnički. U njima se nalaze EKG, mogućnost merenja pritiska i šećera, kao i laboratorija. Imamo ultrazvuk, gde možemo da uradimo ultrazvuk abdomena i štitne žlezde. A ono što je mnogo važnije, to su naši najkvalitetniji zdravstveni radnici, stručnjaci, koji na najadekvatniji način mogu da odgovore potrebama našeg stanovništva - rekao je prof. dr Nebojša Tasić.

Objašnjava da su pacijenti bili, s jedne strane, hronični bolesnici kojima je korigovana terapija ili uvedena nova, ali i brojni mlađi ljudi koji su mislili da su potpuno zdravi, a kod kojih je otkriven povišen krvni pritisak ili promene na ultrazvuku stomaka.

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- Upućeni su u dijagnostički centar, najbliži zdravstveni centar, na dodatnu dijagnostiku, skener, magnet ili šta je god bilo potrebno. Takođe smo primetili da, u skladu sa podacima koje imamo, značajan broj građana ima neregulisan šećer, neregulisan krvni pritisak i to su stvari koje ubijaju naše građane - istakao je prof. dr Tasić.

Dođite na pregled

U narednom periodu pet mobilnih ambulanti posetiće Niš, Kragujevac, odnosno njihova udaljena sela, Zlatiborski okrug i još neke okruge.