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Dekan Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane prof. dr Sonja Marjanović i vršilac dužnosti direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije prof. dr Jelena Drulović potpisale su danas Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji u oblasti specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika.

Početna saradnja iz oblasti neurohirurgije

Ugovor se odnosi na saradnju u oblasti zdravstvenih specijalizacija i užih zdravstvenih specijalizacija, kao i u drugim oblastima od zajedničkog interesa. Početna saradnja biće realizovana u oblasti neurohirurgije.

Potpisivanjem Ugovora stvoreni su uslovi da, u cilјu obezbeđenja stručnog i naučnog usavršavanja zdravstvenih radnika - specijalizanata, Medicinski fakultet VMA i Univerzitetski klinički centar Srbije omoguće korišćenje prostornih, kadrovskih kapaciteta i opreme potrebne za realizaciju veština tokom specijalističkog staža specijalizanta.

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Potpisivanjem Ugovora stvoreni su uslovi da, u cilјu obezbeđenja stručnog i naučnog usavršavanja zdravstvenih radnika - specijalizanata Foto: univerzitetski klinički centar Srbije

Potpisivanju Ugovora prisustvovali su rektor Univerziteta odbrane brigadni general prof. dr Boban Đorović i načelnik Uprave za kadrove Sektora za lјudske resurse brigadni general Zlatko Mišić.

Izvor:kcs.ac.rs/ zdravlje.kurir.rs

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