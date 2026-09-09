Vojnomedicinska akademija i UKC Srbije udružuju znanje i kapacitete: Novi korak u stručnom usavršavanju lekara
Dekan Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane prof. dr Sonja Marjanović i vršilac dužnosti direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije prof. dr Jelena Drulović potpisale su danas Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji u oblasti specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika.
Početna saradnja iz oblasti neurohirurgije
Ugovor se odnosi na saradnju u oblasti zdravstvenih specijalizacija i užih zdravstvenih specijalizacija, kao i u drugim oblastima od zajedničkog interesa. Početna saradnja biće realizovana u oblasti neurohirurgije.
Potpisivanjem Ugovora stvoreni su uslovi da, u cilјu obezbeđenja stručnog i naučnog usavršavanja zdravstvenih radnika - specijalizanata, Medicinski fakultet VMA i Univerzitetski klinički centar Srbije omoguće korišćenje prostornih, kadrovskih kapaciteta i opreme potrebne za realizaciju veština tokom specijalističkog staža specijalizanta.
Potpisivanju Ugovora prisustvovali su rektor Univerziteta odbrane brigadni general prof. dr Boban Đorović i načelnik Uprave za kadrove Sektora za lјudske resurse brigadni general Zlatko Mišić.
Izvor:kcs.ac.rs/ zdravlje.kurir.rs