Brže nakupljanje tau proteina u mozgu povezano je sa pogoršanjem depresivnih simptoma kod starijih osoba koje su još kognitivno zdrave

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Depresija u kasnijem životu može biti rano upozorenje mozga, koje se javlja godinama pre nego što Alchajmerova bolest počne da utiče na pamćenje i razmišljanje.

Nova studija u časopisu JNeurosci otkrila je da je brže nagomilavanje tau proteina, proteina koji je usko povezan sa Alchajmerovom bolešću, povezano sa pogoršanjem depresivnih simptoma kod starijih osoba koje su ostale kognitivno zdrave. Teodora Markova sa Univerziteta Brandeis i njene kolege istraživali su da li promene raspoloženja mogu pratiti postepeno nagomilavanje tau proteina u mozgu koji stari.

Tau protein obično pomaže u održavanju unutrašnje strukture neurona. Međutim, kada postane abnormalan, može se nakupiti u spletove koji ometaju funkciju mozga. Ovi spletovi su jedna od ključnih bioloških karakteristika Alchajmerove bolesti, zajedno sa naslagama beta amiloida.

Nagomilavanje tau proteina prati pogoršanje depresije

Istraživači su analizirali podatke starijih muškaraca i žena koji su učestvovali u Inicijativi za neuroimaging kod Alchajmerove bolesti. Tokom višestrukih poseta, učesnici su podvrgnuti snimanju mozga osmišljenom za otkrivanje tau proteina i popunjavali su upitnike kojima su mereni simptomi depresije.

Nova studija u časopisu JNeurosci otkrila je da je brže nagomilavanje tau proteina, proteina koji je usko povezan sa Alchajmerovom bolešću Foto: Shutterstock

Među ljudima bez kognitivnih deficita (pamćenje, pažnja i razmišljanje), stopa akumulacije tau proteina bila je povezana sa brzinom povećanja depresivnih simptoma. Viši nivoi tau proteina takođe su predviđali veće rezultate na kasnijim procenama depresije.

Redosled ovih promena naveo je istraživače da pretpostave da nakupljanje tau proteina može prethoditi i potencijalno doprineti pogoršanju depresivnih simptoma. Rezultati ne utvrđuju da tau protein direktno izaziva depresiju, ali ukazuju na biološku vezu koja se može pojaviti pre merljivog kognitivnog pada.

Obrazac ograničen na rane promene mozga

Primetno je da ista veza nije otkrivena kod učesnika sa blagim kognitivnim oštećenjem ili Alchajmerovom bolešću. Jedna mogućnost je da kada se kognitivni simptomi razviju, druge promene u mozgu, medicinski problemi, lekovi ili emocionalni efekti pogoršanja zdravlja mogu otežati izolovanje veze između tau proteina i depresije.

Rezultati takođe ističu raznovrsnu prirodu depresije kod starijih osoba. Simptomi raspoloženja mogu nastati iz mnogih uzroka i ne treba ih tretirati kao dokaz Alchajmerove bolesti. Međutim, praćenje kako se depresija menja tokom vremena moglo bi da dopuni snimanje mozga, kognitivno testiranje i druge alate koji se koriste za identifikaciju ljudi koji se mogu suočiti sa većim rizikom od neurodegeneracije.