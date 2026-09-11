Trostruko negativni rak dojke teže se leči jer nema receptore na koje deluju mnoge ciljane terapije

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Australijski naučnici otkrili su molekularnu slabost trostruko negativnog raka dojke, jednog od agresivnijih oblika ove bolesti, koja bi u budućnosti mogla da pomogne u sprečavanju širenja tumora na druge organe. Posebno je značajno što je lek koji deluje na otkriveni mehanizam već u upotrebi kod druge vrste raka dojke.

Istraživači sa Univerziteta u Adelejdu i Instituta za istraživanje raka Olivia Newton-John utvrdili su da su niske vrednosti molekula miR-342, zajedno sa visokom aktivnošću E2F signalnog puta, povezane sa većim rizikom od razvoja metastaza. Rezultati su objavljeni u časopisu EMBO Molecular Medicine.

Molekul koji koči širenje raka

MiR-342 prirodno se nalazi u organizmu i učestvuje u regulaciji velikog broja gena povezanih sa napredovanjem raka. Kada njegov nivo opadne, E2F put postaje previše aktivan, što ćelijama raka koje su se već proširile kroz organizam omogućava da iz mirujućeg stanja počnu da stvaraju sekundarne tumore.

U pretkliničkim modelima, povećanje nivoa miR-342 značajno je smanjilo širenje raka dojke na udaljene organe, uključujući pluća i kosti.

Naučnici su zatim ispitali palbociklib, lek iz grupe CDK4/6 inhibitora, koji je dostupan i u Srbiji i već se koristi kod uznapredovalog hormonski receptor-pozitivnog raka dojke. Kod modela sa niskim nivoom miR-342, palbociklib je značajno usporio rast metastatskih tumora.

Ispitivani lek dostupan i u Srbiji i već se koristi kod uznapredovalog hormonski receptor-pozitivnog raka dojke Foto: Shutterstock

Posebno zanimljiv rezultat dobijen je kada je lek primenjen nakon što su se ćelije raka već proširile. Nije prvenstveno delovao na smanjenje početnog tumora, već je sprečavao da mikroskopska metastatska žarišta prerastu u veće sekundarne tumore.

Ko bi mogao da ima korist od postojeće terapije?

Nalazi ukazuju da bi nivo miR-342 jednog dana mogao da posluži kao biomarker za izdvajanje grupe pacijentkinja sa trostruko negativnim rakom dojke koje bi mogle da imaju korist od CDK4/6 inhibitora.

Trostruko negativni rak dojke nema receptore za estrogen i progesteron niti HER2 protein, zbog čega mnoge ciljane terapije koje se koriste kod drugih tipova raka dojke kod njega ne deluju.