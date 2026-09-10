DA LI STE ZNALI?

DA LI STE ZNALI?

Istraživanje je pokazalo da metabolit vitamina B2, u kombinaciji sa bakterijama iz tumora, može da aktivira MAIT ćelije i podstakne imuni sistem da prepozna i napadne tumor

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Neobičan imuni odgovor kod jednog pacijenta obolelog od raka pluća usmerio je istraživače ka mogućoj novoj strategiji imunoterapije koja uključuje bakterije prisutne u tumoru i MAIT ćelije.

Bakterije koje žive u tumorima pluća možda imaju važniju ulogu nego što se ranije pretpostavljalo. U prekliničkim istraživanjima Centra za rak „Džons Hopkins Kimel“ i Instituta za imunoterapiju raka „Blumberg-Kimel“, naučnici su otkrili da bakterije prisutne u tumoru mogu da pomognu u aktiviranju imunih ćelija u prisustvu metabolita vitamina B2.

Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu „Proceedings of the National Academy of Sciences“ (PNAS).

Vitamin B2 pokreće imuni odgovor

Istraživači su otkrili da izlaganje bakterija iz tumora pluća metabolitu vitamina B2 povećava količinu proteina MR1 na površini ćelija koje prezentuju antigen. MR1 zatim može da aktivira MAIT ćelije, vrstu imunih ćelija koje brzo reaguju na potencijalne pretnje.

Istraživači su otkrili da izlaganje bakterija iz tumora pluća metabolitu vitamina B2 povećava količinu proteina MR1 Foto: Shutterstock

- Otvaramo novo polje imunoterapije korišćenjem metabolita koji, u kombinaciji sa ovim bakterijama, povećava ekspresiju MR1 i pokreće aktivaciju MAIT ćelija prema tumoru - kaže Frank Uso, profesor onkologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta Džons Hopkins, koji proučava vezu između mikrobioma i tumora i njihov uticaj na odgovor na imunoterapiju.

MAIT ćelije do sada su bile znatno manje istraživane od drugih T ćelija. One predstavljaju deo urođenog imunog sistema i imaju važnu ulogu u ranom odgovoru organizma na infekcije i povrede, posebno u tkivima koja su u kontaktu sa spoljašnjom sredinom.

Sve više istraživanja ukazuje na to da bi mogle imati ulogu i u borbi protiv raka.

MAIT ćelije reaguju na protein MR1 koji se nalazi na ćelijama koje prezentuju antigen. Kada se pojave bakterije, oštećenje tkiva ili drugi znaci opasnosti, MR1 može da aktivira ove imune ćelije.

Kako bi ispitali ovaj mehanizam, istraživači su analizirali mikrobiom ljudskih tumora, RNK imunih ćelija iz uzoraka pacijenata i sproveli eksperimente na ćelijskim kulturama.

Rezultati su doneli neočekivano otkriće. Naučnici su očekivali da će MAIT ćelije aktivirati bakterije koje proizvode metabolit vitamina B2. Međutim, pokazalo se da i jedna vrsta enterokoka, koja sama ne proizvodi ovaj metabolit, može snažno da pojača aktivaciju MAIT ćelija kada se metabolit B2 doda ćelijskim kulturama.

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- Bakterije povezane sa tumorom mogu da utiču na imuni odgovor tako što regulišu ekspresiju MR1 na ćelijama koje prezentuju antigen i aktiviraju MAIT ćelije u mikrookruženju tumora, što bi moglo da ima antitumorsko dejstvo - objašnjava dr Paki Birla, imunolog za rak i autorka studije.