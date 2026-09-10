Ambrozija je veoma otporan korov koji oslobađa velike količine polena, zbog čega njegove koncentracije u vazduhu mogu brzo da porastu

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Najviše koncentracije polena ambrozije, kako na dnevnom, tako i na nedeljnom nivou beleže se u ovom periodu godine.

Podaci Agencije za zaštitu životne sredine sa 27 mernih mesta širom Srbije pokazuju visoke vrednosti polena, što znači da su koncentracije u vazduhu na nivou koji kod osoba alergičnih na ambroziju mogu izazvati pojavu alergijskih simptoma.

- Situacija je nešto povoljnija na jugu Srbije, gde su izmerene niže koncentracije u odnosu na ostale delove zemlje - rekla je za Tanjug Ana Ljubičić iz Agencije za zaštitu životne sredine.

Prema trenutnim pokazateljima i dosadašnjem iskustvu, očekuje se da će visoke koncentracije polena ambrozije potrajati do kraja septembra, početka oktobra.

Ljubičić je ukazala na to da, iako se najintenzivnije oslobađanje polena očekuje tokom ovog perioda, sama biljka može da cveta sve do kraja oktobra.

- Na količinu polena ove godine uticali su i vremenski uslovi. Visoka temperatura, koja je često prelazila 32 stepena, kao i izražena suša, dovele su do toga da ambrozija ispusti manju količinu polena u odnosu na prošlu godinu - rekla je Ljubičić.

Objasnila je da u nepovoljnim uslovima biljka svoje resurse preusmerava na preživljavanje, pa joj oprašivanje nije primarni prioritet.

Zašto se ambrozija tako brzo širi?

To se može uočiti i na poljoprivrednim površinama, dok je, na primer, kukuruz već požuteo usled suše, ambrozija i dalje ostaje zelena, navela je Ljubičić.

Ambrozija je veoma rasprostranjen korov čiji polen kod osetljivih osoba često izaziva alergijske reakcije Foto: Profimedia

- Ambrozija je izuzetno otporan i prilagodljiv korov koji se brzo širi. Jedna biljka može proizvesti i osloboditi veoma veliku količinu polena, zbog čega koncentracije u vazduhu mogu veoma brzo da se povećaju, naročito tokom povoljnih vremenskih uslova za širenje polena - istakla je Ljubičić.

Građanima se savetuje da prate zvanične informacije o koncentracijama polena, rekla je ona i dodala da su na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine dostupni su podaci o prisutnim vrstama polena, kao i informacija o očekivanom kretanju koncentracija.

Ukazala je da je posebno je značajna kolona "TREND", koja pokazuje da li se očekuje pad, zadržavanje približno istih vrednosti ili porast koncentracije polena.

- Informacije su dostupne i putem Android aplikacije 'Polen Srbija', kao i preko Instagram profila Agencije i drugih aplikacija koje kao izvor podataka koriste informacije Agencije za zaštitu životne sredine - rekla je Ljubičić.

Dodala je da merenja koncentracije polena nisu dostupna onlajn u realnom vremenu, pre svega zato što za praćenje polena to nije neophodno.

Biljke prolaze kroz određene fenološke faze, a period cvetanja traje ograničeno vreme.