Obrazac hronične upale povezane sa starenjem pojavljivao se i do 37 godina ranije

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Sastav crevnog mikrobioma mogao bi da otkrije mnogo više o upalnim procesima u organizmu nego broj godina koje imamo. Novo istraživanje pokazuje da su određeni obrasci crevnih bakterija snažno povezani sa sistemskom upalom, metaboličkim zdravljem, ali i rizikom od razvoja bolesti godinama kasnije.

Studija, objavljena u časopisu "Nature Communications", obuhvatila je 1.199 odraslih, kod kojih su istraživači analizirali uzorke krvi i stolice. Posmatrali su vezu između hronološke starosti i sastava crevnog mikrobioma sa 30 citokina u krvi, odnosno molekula uključenih u imunološke i upalne procese, kao i 19 biohemijskih i fizioloških pokazatelja.

Mikrobiom pokazao jaču vezu od godina

Rezultati su pokazali da je sastav crevnog mikrobioma objašnjavao više razlika među ispitanicima nego njihove godine kod 97 odsto analiziranih citokina i 84 odsto fizioloških pokazatelja. Deo rezultata potvrđen je i u nezavisnoj grupi ispitanika.

Posebno se izdvojio mikrobiološki obrazac nazvan Bacteroides 2. Osobe sa ovim tipom mikrobioma već u mlađem odraslom dobu imale su više proinflamatornih citokina i nepovoljnije metaboličke pokazatelje.

Tip mikrobioma nazvan Bacteroides 2 izdvojio se po povišenim pokazateljima upale Foto: Shutterstock

Prema modelima istraživača, kod njih se obrazac karakterističan za hroničnu upalu povezanu sa starenjem pojavljivao i do 37 godina ranije nego kod osoba sa drugim tipovima mikrobioma.

Veza sa bolestima i do devet godina kasnije

Bacteroides 2 bio je povezan i sa većim rizikom od kasnijeg razvoja bolestirazličitih organskih sistema tokom praćenja koje je trajalo do devet godina. Nasuprot tome, raznovrsniji crevni mikrobiom bio je povezan sa nižim nivoima upalnih markera i manjim budućim rizikom od bolesti.