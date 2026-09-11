Slušaj vest

Lekari Doma zdravlja Niš organizuju i ove subote, 12. septembra, više različitih vrsta besplatnih preventivnih i skrining pregleda, od 7 do 14 časova.  Dođite i potvrdite svoje zdravlje.

Mamografija, ginekološki pregled

Služba za zdravstvenu zaštitu žena poziva sve žene od 25 do 64 godine da urade skrining za rano otkrivanje karcinoma grlića materice - PAPA test.

Ovaj pregled obavljaće se na prvom spratu, u ordinaciji broj 55, u prostoru Službe za zdravstvenu zaštitu žena u centralnom objektu Doma zdravlja Niš. Služba za polivalentnu patronažu poziva žene da prisustvuju obuci za samopregled dojke. Za žene starosti od 50 do 69 godina biće organizovana i mamografija.

žena na pregledu, mamografija
Za žene starosti od 50 do 69 godina biće organizovana i mamografija. Foto: Shutterstock

Skrining za dijabetes, depresiju, rak

Lekari Službe za zdravstvenu zaštitu odraslih radiće i sledeće skrining preglede: za rano otkrivanje karcinoma debelog creva, rano otkrivanje kardiovaskularnih bolesti, uz merenje krvnog pritiska, kao i skrining na dijabetes i depresiju.

Pozivaju se i osobe starosti od 50 do 74 godine koje imaju pušački staž od 30 godina da urade skrining na karcinom pluća uz pomoć savremene low-dose CT tehnologije.

U Službi za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju radiće se određivanje koštane gustine - denzitometrija.

Dermoskopija

Na Odeljenju dermatovenerologije moći će da se urade pregledi promena na koži dermoskopom, koji predstavlja vrstu mikroskopa koji nekoliko puta uvećava promene na koži i omogućava bolje sagledavanje strukture kože, ivica promena, boje (pigmenta), rasporeda pigmentacije i krvnih sudova.

Ukoliko želite, stanje kože možete da proverite i na „Bazaru zdravlja“, koji se održava na platou kod pijace u Durlanu. Potpuno iste usluge pružiće vam lekar specijalista dermatovenerologije, najavljuju iz Doma zdravlja Niš.

Izvor: politika.rs/domzdravljanis.co.rs/ zdravlje.kurir.rs

Mobilne ambulante otkrivaju povišen pritisak i šećer: Do sada pregledano više od 400 pacijenata

Ne propustiteVestiDobre vesti za pacijente: Otvara se nova hibridna sala, stiglo još inovativnih lekova za retke bolesti
nova hibridna sala UKCS foto A.A. Ministarstvo zdravlja.jpg
VestiAkcija Ministarstva zdravlja obuhvatila oko 30.000 građana: 1.000 njih upućeno na dalju dijagnostiku, a 20 pravo u bolnicu
mernje-pritiska-shutterstock-607970369.jpg
VestiRANA DIJAGNOSTIKA RAKA KOŽE: Besplatni dermoskopski pregledi za poljoprivredno stanovništvo
melanom-profimedia.jpg
VestiSrbija od 1. oktobra uvodi nove terapije za rak pluća: Oko 1.000 pacijenata dobija mogućnost najsavremenijeg lečenja
FOTO Vladimir Milic (2).jpeg