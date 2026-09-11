Dodajte Kurir Zdravlje u vaš Google izbor

Dođite i potvrdite svoje zdravlje

Slušaj vest

Lekari Doma zdravlja Niš organizuju i ove subote, 12. septembra, više različitih vrsta besplatnih preventivnih i skrining pregleda, od 7 do 14 časova. Dođite i potvrdite svoje zdravlje.

Mamografija, ginekološki pregled Služba za zdravstvenu zaštitu žena poziva sve žene od 25 do 64 godine da urade skrining za rano otkrivanje karcinoma grlića materice - PAPA test.

Ovaj pregled obavljaće se na prvom spratu, u ordinaciji broj 55, u prostoru Službe za zdravstvenu zaštitu žena u centralnom objektu Doma zdravlja Niš. Služba za polivalentnu patronažu poziva žene da prisustvuju obuci za samopregled dojke. Za žene starosti od 50 do 69 godina biće organizovana i mamografija.

Za žene starosti od 50 do 69 godina biće organizovana i mamografija. Foto: Shutterstock

Skrining za dijabetes, depresiju, rak

Lekari Službe za zdravstvenu zaštitu odraslih radiće i sledeće skrining preglede: za rano otkrivanje karcinoma debelog creva, rano otkrivanje kardiovaskularnih bolesti, uz merenje krvnog pritiska, kao i skrining na dijabetes i depresiju.

Pozivaju se i osobe starosti od 50 do 74 godine koje imaju pušački staž od 30 godina da urade skrining na karcinom pluća uz pomoć savremene low-dose CT tehnologije.

U Službi za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju radiće se određivanje koštane gustine - denzitometrija.

Dermoskopija

Na Odeljenju dermatovenerologije moći će da se urade pregledi promena na koži dermoskopom, koji predstavlja vrstu mikroskopa koji nekoliko puta uvećava promene na koži i omogućava bolje sagledavanje strukture kože, ivica promena, boje (pigmenta), rasporeda pigmentacije i krvnih sudova.