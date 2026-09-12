Iako se mnogo toga promenilo od početka pandemije 2020. godine, COVID-19 je za neke osobe i dalje ozbiljna bolest

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U Sjedinjenim Američkim Državama opet se beleži veći broj slučajeva COVID-19. Prema podacima američkih Centara za kontrolu i prevenciju bolesti, broj zaraženih „raste ili je verovatno u porastu“ u 48 saveznih država.

Podaci projekta Stanford University WastewaterSCAN, koji prati prisustvo uzročnika zaraznih bolesti analizom otpadnih voda, takođe pokazuju visok nivo virusa širom zemlje.

Klinička slika

Iako se mnogo toga promenilo od početka pandemije 2020. godine, COVID-19 je za neke osobe i dalje ozbiljna bolest, iako za opštu populaciju nije u toj meri opasan kao na početku pandemije. Promenila se i klinička slika bolesti, pa simptomi koje ljudi imaju danas mogu da se razlikuju od onih koji su bili uobičajeni pre nekoliko godina, smatra dr Tomas Ruso, profesor i šef odeljenja za infektivne bolesti na Univerzitetu u Bafalu u Njujorku.

Svako različito reaguje na virus?

Na to kako će osoba reagovati na virus utiče više faktora, kao što su prethodni imunitet, bilo stečen vakcinacijom ili ranijom infekcijom, kao i postojeće zdravstvene tegobe. Bitnu ulogu ima i varijanta virusa.

Prema podacima CDC-a, aktuelni talas infekcija uglavnom pokreću dve varijante - XFG.1.1 i SW.2, koje pripadaju porodici omikron kovida.

- One uglavnom izazivaju blažu bolest u poređenju sa starijim varijantama, poput vuhanske i delta - objašnjava dr Ruso. Na to treba dodati i činjenicu da je stanovništvo tokom prethodnih godina steklo određeni nivo kolektivnog imuniteta.

Koji su najčešći simptomi kovida u 2026. godini?

Zvanična lista simptoma COVID-19 nije se bitno promenila. Prema CDC-u, infekcija može izazvati:

- povišenu temperaturu ili groznicu;

- kašalj;

- otežano disanje ili nedostatak vazduha;

- bol u grlu;

- zapušen nos ili curenje iz nosa;

- novi gubitak čula ukusa ili mirisa;

- umor;

- bolove u mišićima i telu;

- glavobolju;

- mučninu ili povraćanje;

- dijareju.

Kašalj je takođe čest, a najčešće je suv, odnosno bez izbacivanja sekreta. Foto: Shutterstock

Ipak, lekari ističu da nisu svi simptomi podjednako česti.

- Gubitak čula ukusa i mirisa postao je ređi - kaže dr Amesh A. Adalja, viši stručni saradnik Centra za zdravstvenu bezbednost „Džons Hopkins“.

S druge strane, mnogi pacijenti kod aktuelnih varijanti prijavljuju izraženu upalu i bol u grlu.

- Kod nekih osoba bol u grlu može biti veoma intenzivan, imaju osećaj da ih grebe ili seče nešto oštro u grlu - kaže dr Ruso. Ipak, ovaj simptom je kod nekih pacijenata dosta blaži.

Kod pojedinih osoba COVID-19 prođe kao blaga infekcija gornjih disajnih puteva, veoma slična prehladi. Drugi, ipak, mogu da imaju izraženije sistemske simptome, poput temperature, groznice i glavobolje. Kašalj je takođe čest, a najčešće je suv, odnosno bez izbacivanja sekreta.

Kovid može izazvati i stomačne tegobe

Neki pacijenti pored respiratornih imaju i stomačne tegobe, mučninu, dijareju. Prema rečima dr Rusoa, stomačne tegobe mogu se pojaviti zajedno sa bolom u grlu i simptomima karakterističnim za infekcije gornjih disajnih puteva.

Ipak, kod određenih pacijenata infekcija može biti znatno ozbiljnija. Osobe koje imaju faktore rizika za teži oblik bolesti mogu da dobiju i upalu pluća.

Osobe koje imaju faktore rizika za teži oblik bolesti mogu da dobiju i upalu pluća. Foto: Shutterstock

Zašto simptomi nisu isti kod svih?

Ne postoji način da se unapred sa sigurnošću predvidi kako će neko reagovati na virus. Prema dr Rusou, mnogo toga zavisi od individualnog imunološkog odgovora, ali i od toga da li je osoba ranije imala COVID-19.

- Važni su prethodno stečeni imunitet i količina virusa kojoj ste bili izloženi. Ulogu može imati i genetska predispozicija - navodi doktor.

Kod mlađih i zdravih osoba koje imaju određeni nivo imuniteta na COVID-19 veća je verovatnoća da će infekcija ličiti na prehladu ili blažu infekciju gornjih disajnih puteva.

Međutim, i to nije pravilo bez izuzetka.

- Čak i mladi i zdravi ljudi mogu da razviju teži oblik bolesti, samo je verovatnoća za to manja - upozorava dr Ruso. Osobama koje pripadaju grupama sa povećanim rizikom od teškog oblika bolesti posebno se savetuje da se vakcinišu u skladu sa preporukama zdravstvenih stručnjaka.