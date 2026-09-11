Otvaranje Centra za cističnu fibrozu u Republici Srpskoj unaprediće kontinuitet i kvalitet lečenja obolelih, posebno tokom prelaska iz pedijatrijske u zdravstvenu zaštitu odraslih

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Otvaranje Centra za cističnu fibrozu u sklopu Klinike za dečije bolesti UKC Republike Srpske predstavlja značajan iskorak u unapređenju zdravstvene zaštite obolelih od cistične fibroze, omogućavajući pacijentima i njihovim porodicama kontinuiranu, organizovanu i multidisciplinarnu zdravstvenu zaštitu.

Otvaranje Centra za cističnu fibrozu ne bi bilo moguće bez podrške i angažovanja institucija koje su prepoznale značaj i pružile neophodnu podršku, te smo zajedničkim delovanjem stvorili bolje uslove za lečenje i kvalitetniji život obolelih od cistične fibroze. U Republici Srpskoj trenutno je registrovano 27 obolelih od cistične fibroze, među kojima je 11 odraslih pacijenata.

Šta je cistična fibroza? Cistična fibroza je nasledna, hronična bolest koja najviše pogađa pluća i sistem za varenje. Nastaje zbog promena u genu CFTR, zbog kojih organizam stvara gustu i lepljivu sluz.

Centar obezbeđuje kontinuitet lečenja

Najstariji pacijent ima 46 godina, dok najmlađi ima svega dva meseca. Poseban značaj Centra je u obezbeđivanju kontinuiteta lečenja, uključujući tranziciju pacijenata iz pedijatrijske u adultnu zdravstvenu zaštitu. Reč je o procesu koji predstavlja most između detinjstva i odraslog doba bez prekida lečenja.

Novi centar donosi organizovaniju i kontinuiranu zdravstvenu zaštitu osobama sa cističnom fibrozom u Republici Srpskoj Foto: Shuttertock/SkazovD, Shutterrtock/crystal light

Načelnica Klinike za dečije bolesti UKC-a Republike Srpske dr Olivera Ljuboja navela je da će Centar omogućiti kvalitetniju i sveobuhvatniju zdravstvenu zaštitu te, posebno, kontinuitet lečenja nakon što pacijenti iz pedijatrijske pređu u zdravstvenu zaštitu odraslih.

- Zahvaljujući zajedničkoj posvećenosti i obezbeđenim finansijskim sredstvima, naši pacijenti danas imaju najsavremeniju terapiju za lečenje ove bolesti, koja donosi novu nadu, bolji kvalitet života i sigurniju budućnost - rekla je Ljuboja.

Biljana Kotur, predsednica Saveza za retke bolesti Republike Srpske, podsetila je da su prognoze za obolele pre gotovo dve decenije bile znatno lošije.

- Vremenom, kontinuirana nega, lečenje i dobijanje novih inovativnih terapija doveli su do toga da danas imamo neke lepe izazove, da se brinemo o roditeljstvu i nekim njihovim novim izazovima - kazala je Kotur.

Važan korak za odrasle pacijente

Posebno važnim smatra to što će novi centar omogućiti organizovan nastavak lečenja odraslih pacijenata.

- Dobijamo i lekare za odrasle pacijente koji će, uz koordinaciju sa pedijatrima koji su nas doveli dovde, nastaviti da brinu o nama - rekla je Kotur.

Doc. dr Nikola Šobot, v. d. generalnog direktora UKC-a, rekao je da je Centar rezultat saradnje zaposlenih u UKC-u, pacijenata i njihovih porodica te da će zdravstvena ustanova nastaviti unapređivati lečenje obolelih od cistične fibroze.

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- Ovo nije kraj, ovo je početak. Dan kao što je ovaj daje smisao svemu što radimo. S ponosom mogu stati ispred ovih ljudi i predstaviti kao krunu rada dr Ljuboje i svih lekara i zahvalnost svim roditeljima i ovim mladim ljudima koji su verovali u nju. To je sve dovelo do toga da se formira ovog Centra koji je novi iskorak - poručio je Šobot.