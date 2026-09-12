Gojaznost, insulinska rezistencija i loše životne navike neki su od ključnih faktora rizika za dijabetes tipa 2, naglasio je prof. dr Đuro Macut

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Dijabetes je tiha bolest, uglavnom se ne ispoljava lako prepoznatljivim simptomima, zbog čega je moguće da imamo povišen šećer, a da se osećamo potpuno zdravo. Gotovo 800.000 ljudi u Srbiji ima dijabetes, a veliki broj osoba ne zna da ima bolest i zato se i ne leči, rekao je na Nacionalnom simpozijumu o dijabetesu u Vrnjačkoj Banji prof. dr Đuro Macut, predsednik Vlade Srbije.

Gojaznost, insulinska rezistencija i loše životne navike neki su od ključnih faktora rizika za dijabetes tipa 2, naglasio je prof. dr Đuro Macut. Ovogodišnje teme simpozijuma su prevencija i lečenje dijabetesa tipa 2, sa posebnim osvrtom na insulinsku rezistenciju, gojaznost i promene životnih navika. Profesor Đuro Macut ocenio je da je skup dobra prilika za promociju nedavno usvojenog nacionalnog programa za prevenciju i lečenje dijabetesa.

Neki oblik dijabetesa ili poremećaja šećera u krvi ima 10 do 12 odsto osoba

Macut je naveo da Srbija po broju obolelih od dijabetesa ne odstupa značajno od evropskog proseka, uz procenu da između 10 i 12 odsto stanovništva ima neki oblik dijabetesa ili poremećaja regulacije šećera u krvi.

Prema njegovim rečima, značajan broj ljudi nije ni svestan da ima poremećaj, dok se oko polovine obolelih leči zbog dijabetesa. Oko 85 odsto obolelih ima dijabetes tipa 2, koji je tesno povezan sa gojaznošću, načinom života i naslednim faktorima.

- To je bolest koja je dosta tiha. Ona se ne prepoznaje lako i vi možete dugo živeti sa njom, a da ne osetite probleme u koje ona može da vas uvede, dok ne otkrijete dijabetes - rekao je dr Macut.

To je bolest koja je dosta tiha. Ona se ne prepoznaje lako i vi možete dugo živeti sa njom, a da ne osetite probleme, kaže Macut Foto: Ilija Ilić

On je istakao da dijabetes, zajedno sa gojaznošću, predstavlja jedan od najvećih zdravstveno-socijalnih problema i važan izazov za preventivnu medicinu.

Besplatni senzori za pacijente sa dijabetesom tipa 1

Govoreći o lekovima i medicinskim pomagalima, Macut je naveo da su od 1. avgusta glukozni senzori za određene kategorije pacijenata sa dijabetesom tipa 1 stavljeni na listu lekova A1.

Prema njegovim rečima, senzore mogu da dobiju pacijenti sa dijabetesom tipa 1 koji su na četiri doze insulina dnevno, kao i novootkriveni pacijenti koji ispunjavaju propisane uslove. Obuhvaćene su i određene kategorije žena sa gestacijskim dijabetesom koje su prethodno imale dijabetes tipa 1.

Profesor Đuro Macut je objasnio da senzori omogućavaju kontinuirano praćenje nivoa glukoze tokom dana i noći, kao i praćenje trendova kod pacijenata.

- Svi pacijenti u ovim kategorijama dobiće besplatno senzore - naveo je dr Macut.

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Insulinske pumpe o trošku države

Macut je najavio i uvođenje najsavremenijih insulinskih pumpi za pacijente sa dijabetesom tipa 1 kojima su potrebne. Reč je o tehnologiji koja povezuje kontinuirano merenje glukoze i isporuku insulina u zatvorenom sistemu.

-Ovo je veliki zahvat i finansijski i revolucionarno je pomeranje u oblasti lečenja i praćenja dijabetesa u zemlji - rekao je Macut.

Prema njegovim rečima, primena ovih pomagala trebalo bi da počne krajem ove godine, a pacijenti sa dijabetesom tipa 1 koji imaju potrebu za insulinskom pumpom dobijali bi ih o trošku države, dodao je dr Macut.

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Skup okupio neke od najvećih stručnjaka za lečenje dijabetesa

Na simpozijumu učestvuju brojni domaći endokrinolozi, među kojima su profesor Srđan Popović, profesorka Vesna Dimitrijević Srećković i profesorka Teodora Beljić, kao i drugi stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom u lečenju dijabetesa.