Na osnovu standardne procene rizika statini su preporučivani više od tri puta češće nego na osnovu kalcijumskog skora

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Ko bi trebalo da počne da uzima statine pre nego što doživi infarkt ili moždani udar? Lekari tu odluku najčešće donose na osnovu procene kardiovaskularnog rizika, koja uključuje holesterol, krvni pritisak, pušenje i druge faktore. Veliko kliničko ispitivanje sada je proverilo drugačiji pristup - CT snimanje kojim se meri količina kalcijuma u koronarnim arterijama, odnosno kalcijumski skor (CAC).

U studiji CorCal Outcomes učestvovalo je 5.772 ljudi prosečne starosti 64 godine, bez poznate aterosklerotske kardiovaskularne bolesti, dijabetesa i prethodne terapije statinima. Nasumično su raspoređeni u dve grupe: u jednoj je preporuka za statine određivana prema uobičajenoj proceni rizika, a u drugoj prema kalcijumskom skoru.

Kalcijum u koronarnim arterijama ukazuje na prisustvo aterosklerotskog plaka, pa ovaj CT pregled omogućava da se direktnije proceni postoje li promene na krvnim sudovima srca.

Šta je donela studija?

Posle prosečno 4,2 godine, veliki kardiovaskularni događaji - uključujući infarkt i moždani udar - zabeleženi su kod 2,7 odsto ispitanika u obe grupe. Ipak, istraživači nisu mogli statistički da potvrde da pristup zasnovan na kalcijumskom skoru pruža jednaku zaštitu kao standardna procena rizika, pre svega zato što je bilo manje kardiovaskularnih događaja nego što se očekivalo.

Na osnovu standardne procene rizika statini su preporučivani više od tri puta češće nego na osnovu kalcijumskog skora Foto: Shutterstock

Razlika je, međutim, bila velika kada je reč o propisivanju i uzimanju terapije. Na osnovu standardne procene rizika statini su preporučivani više od tri puta češće nego na osnovu kalcijumskog skora. Istovremeno, među pacijentima kojima su statini preporučeni prema CAC rezultatu, terapije se pridržavalo 62 odsto, u poređenju sa svega 23 odsto u grupi sa standardnom procenom rizika.