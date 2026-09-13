ne morate da je pijete

ne morate da je pijete

Za reakciju nije bio potreban ni gutljaj kafe

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Miris sveže skuvane kafe mogao bi da utiče na raspoloženje i moždanu aktivnost čak i bez ispijanja napitka. Novo istraživanje pokazalo je da je svega pet minuta izloženosti aromi kafe bilo povezano sa smanjenjem nekoliko negativnih raspoloženja i promenama u EEG aktivnosti mozga.

U studiji, objavljenoj u časopisu Nutrients, učestvovalo je 20 zdravih osoba između 20 i 29 godina - osam muškaraca i 12 žena. Istraživači su istovremeno pratili raspoloženje, električnu aktivnost mozga (EEG), srčanu frekvenciju i varijabilnost srčanog ritma.

Sveže skuvana kafa postavljena je oko 50 centimetara od učesnika, koji su pet minuta normalno disali i bili izloženi njenom mirisu. Merenja su obavljena neposredno pre i posle eksperimenta.

Miris kafe povezan s promenama raspoloženja

Posle izlaganja aromi kafe zabeležen je pad ukupnog skora poremećaja raspoloženja. Učesnici su prijavili manje napetosti i anksioznosti, umora, zbunjenosti i depresivnog raspoloženja. Smanjena je i ljutnja, ali ta razlika više nije bila statistički značajna nakon strože statističke analize. Nije zabeležena značajna promena osećaja energije i poleta.

Učesnici su prijavili manje napetosti i anksioznosti, umora, zbunjenosti i depresivnog raspoloženja Foto: Shutterstock

Promena se pojavila i u moždanoj aktivnosti. EEG indeks povezan sa relaksacijom porastao je sa približno 0,74 na 0,78. Razlika je bila mala, a istraživači naglašavaju da ovaj pokazatelj ne predstavlja direktno merenje osećaja opuštenosti.

Za razliku od raspoloženja i EEG-a, srčana frekvencija i varijabilnost srčanog ritma nisu se značajno promenile. Takođe nije pronađena jasna povezanost između promena raspoloženja, moždane aktivnosti i kardiovaskularnih pokazatelja.