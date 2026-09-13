Šta se dešava kada 5 minuta udišete miris kafe? Naučnici otkrili zanimljive promene u mozgu
Miris sveže skuvane kafe mogao bi da utiče na raspoloženje i moždanu aktivnost čak i bez ispijanja napitka. Novo istraživanje pokazalo je da je svega pet minuta izloženosti aromi kafe bilo povezano sa smanjenjem nekoliko negativnih raspoloženja i promenama u EEG aktivnosti mozga.
U studiji, objavljenoj u časopisu Nutrients, učestvovalo je 20 zdravih osoba između 20 i 29 godina - osam muškaraca i 12 žena. Istraživači su istovremeno pratili raspoloženje, električnu aktivnost mozga (EEG), srčanu frekvenciju i varijabilnost srčanog ritma.
Sveže skuvana kafa postavljena je oko 50 centimetara od učesnika, koji su pet minuta normalno disali i bili izloženi njenom mirisu. Merenja su obavljena neposredno pre i posle eksperimenta.
Miris kafe povezan s promenama raspoloženja
Posle izlaganja aromi kafe zabeležen je pad ukupnog skora poremećaja raspoloženja. Učesnici su prijavili manje napetosti i anksioznosti, umora, zbunjenosti i depresivnog raspoloženja. Smanjena je i ljutnja, ali ta razlika više nije bila statistički značajna nakon strože statističke analize. Nije zabeležena značajna promena osećaja energije i poleta.
Promena se pojavila i u moždanoj aktivnosti. EEG indeks povezan sa relaksacijom porastao je sa približno 0,74 na 0,78. Razlika je bila mala, a istraživači naglašavaju da ovaj pokazatelj ne predstavlja direktno merenje osećaja opuštenosti.
Za razliku od raspoloženja i EEG-a, srčana frekvencija i varijabilnost srčanog ritma nisu se značajno promenile. Takođe nije pronađena jasna povezanost između promena raspoloženja, moždane aktivnosti i kardiovaskularnih pokazatelja.
Rezultate bi ipak trebalo tumačiti oprezno. Studija je obuhvatila samo 20 mladih ljudi i nije imala kontrolnu grupu, pa se ne može zaključiti da je upravo miris kafe izazvao uočene promene. Na rezultate su mogli da utiču odmor tokom eksperimenta, očekivanja učesnika ili drugi faktori. Autori zato navode da su potrebna veća, kontrolisana istraživanja.
Izvor: News-medical.net/Zdravlje.kurir.rs