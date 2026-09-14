Dom zdravlja Niš organizuje laboratorijske analize u seoskim sredinama, a akcija "Otvorena vrata" traje do 18. septembra.
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Laboratorijske analize stižu u niška sela: Evo gde i kada građani mogu da ih urade
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Dom zdravlja Niš organizuje Akciju "Otvorena vrata Službe za laboratorijsku dijagnostiku" od danas (14. septembra) do 18. septembra u seoskim sredinama.
Kako navode iz ove zdravstvene ustanove, cilj je da se ova služba približi meštanima okolnih sela, a danas je akcija počela u selu Hum.
Sutra će biti nastavljena od 08.00 do 09.15 u selu Gornja Toponica, dok je od 10 časova planirana u Supovcu, a u sredu u Sićevu od 08.00 do 09.15 časova.
U četvrtak će biti u Popovcu od 08.00 do 09.15, a u petak u istom terminu u Gabrovcu.
U ranijim preventivnim akcijama Doma zdravlja Niš građani su, između ostalog, mogli da provere krvnu sliku, nivo šećera i masnoća u krvi.
Izvor: Domzdravljanis.co.rs/Zdravlje.kurir.rs
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