Ni čuvena otpornost bubašvaba nije bila dovoljna uz jedan način ishrane

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Bubašvabe važe za izuzetno otporne životinje, ali novo istraživanje pokazuje da čak ni one nisu dobro podnele ishranu zasnovanu isključivo na ultraprerađenoj hrani. Za dva meseca uginula je gotovo polovina bubašvaba koje su jele čips i slatkiše.

U studiji objavljenoj u časopisu Scientific Reports naučnici su ispitivali kako ultraprerađena hrana utiče na preživljavanje bubašvabe vrste Nauphoeta cinerea. U eksperimentu je učestvovalo ukupno 127 bubašvaba, podeljenih u tri grupe.

Prva grupa, sa 43 jedinke, dobijala je isključivo ultraprerađenu hranu - čips i slatkiše sa ukusom jabuke. Druga grupa hranjena je neprerađenim namirnicama, odnosno jabukama i krompirom, dok je treća dobijala kombinaciju ove dve vrste hrane.

Posle dva meseca razlike su bile izrazite. U grupi koja je jela samo ultraprerađenu hranu uginulo je 47 odsto bubašvaba, u poređenju sa 20 odsto među onima koje su dobijale neprerađenu hranu i 23 odsto u grupi sa mešovitom ishranom.

Istraživači su utvrdili da je isključivo ultraprerađena ishrana bila povezana sa značajno većom smrtnošću u odnosu na druge dve grupe. Zanimljivo je da između bubašvaba na mešovitoj i neprerađenoj ishrani nije bilo značajne razlike.

Zdrava ishrana podrazumevala je jabuke i krompir Foto: Shutterstock

Šta je tačno bilo kobno?

Ipak, rezultati ne pokazuju šta je tačno dovelo do veće smrtnosti. Naučnici nisu merili koliko je hrane svaka bubašvaba pojela, niti su tri režima ishrane bila nutritivno izjednačena. Zbog toga nije moguće utvrditi da li je presudan bio stepen prerade, nutritivni sastav, određeni sastojci ili količina pojedene hrane.