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Hirurški tim Klinike za torakalnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske izveo je izuzetno zahtevan operativni zahvat tokom kojeg je odstranjen veliki tumor grudnog koša težak više od šest kilograma. Zbog veličine i položaja tumora, operacija je zahtevala poseban i vanredni hirurški pristup grudnom košu, kakav se primenjuje i kod najzahtevnijih procedura, uključujući transplantaciju pluća, saopšteno je iz UKC RS.

Uzimajući u obzir prirodu i veličinu tumora, život pacijenta bio je direktno ugrožen, te je hirurško lečenje, uprkos svim rizicima i kompleksnosti samog zahvata, predstavljalo jedinu mogućnost za njegovo lečenje, dodaje se u saopštenju.

Operacija je izvedena zahvaljujući timskom radu stručnjaka Klinike za torakalnu hirurgiju i Klinike za anesteziju i intenzivno lečenje. Zahvat je protekao uspešno, a pacijent se trenutno nalazi u dobrom postoperativnom oporavku, navodi se.

- Ovaj operativni zahvat još jednom potvrđuje značaj timskog rada, stručnosti i iskustva zdravstvenih radnika UKC Republike Srpske u zbrinjavanju najkompleksnijih hirurških pacijenata - piše u saopštenju.