Sutra besplatna mamografija u Nišu, u subotu HPV vakcinacija: Dve akcije u Domu zdravlja
Dom zdravlja Niš ove nedelje organizuje dve akcije "Otvorenih vrata" posvećene prevenciji. Žene će u sredu, 16. septembra, moći da obave mamografski pregled, dok će u subotu, 19. septembra, biti organizovana HPV vakcinacija dece i mladih.
U okviru akcije "Otvorena vrata za mamografiju", pregledi će sutra biti obavljani u Službi za rendgen dijagnostiku Doma zdravlja Niš, od 7 do 19 časova.
Mamografija je rendgenski pregled tkiva dojki i jedna od najpreciznijih metoda za rano otkrivanje raka dojke, uključujući promene koje su još veoma male i ne mogu da se napipaju. Iz Doma zdravlja Niš posebno podsećaju da bi žene u čijim porodicama postoji češće obolevanje od raka dojke trebalo ranije da počnu sa redovnim pregledima.
HPV vakcinacija u subotu
Druga akcija "Otvorenih vrata" biće održana u subotu, 19. septembra, kada će biti organizovana HPV vakcinacija. Vakcinacija će se obavljati u Službi za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece, na Odeljenju vakcinacije na prvom spratu, u ordinaciji broj 34, ulaz broj 1, od 10 do 16.30 časova.
Dom zdravlja Niš pozvao je roditelje iz Niša i regiona koji imaju decu uzrasta od 9 do 19 godina da se odazovu akciji i omoguće im zaštitu od oboljenja izazvanih humanim papiloma virusima (HPV).
Vakcina Gardasil 9 štiti od devet tipova HPV-a, među kojima su tipovi povezani sa nastankom raka grlića materice i drugih oboljenja. Namenjena je devojčicama i dečacima od navršenih devet godina, a vakcinacija se posebno preporučuje pre stupanja u prve seksualne odnose.
Izvor: Domzdravljanis.co.rs/Zdravlje.kurir.rs