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Dom zdravlja Niš ove nedelje organizuje dve akcije "Otvorenih vrata" posvećene prevenciji. Žene će u sredu, 16. septembra, moći da obave mamografski pregled, dok će u subotu, 19. septembra, biti organizovana HPV vakcinacija dece i mladih.

U okviru akcije "Otvorena vrata za mamografiju", pregledi će sutra biti obavljani u Službi za rendgen dijagnostiku Doma zdravlja Niš, od 7 do 19 časova.

Mamografija je rendgenski pregled tkiva dojki i jedna od najpreciznijih metoda za rano otkrivanje raka dojke, uključujući promene koje su još veoma male i ne mogu da se napipaju. Iz Doma zdravlja Niš posebno podsećaju da bi žene u čijim porodicama postoji češće obolevanje od raka dojke trebalo ranije da počnu sa redovnim pregledima.

HPV vakcinacija u subotu

Druga akcija "Otvorenih vrata" biće održana u subotu, 19. septembra, kada će biti organizovana HPV vakcinacija. Vakcinacija će se obavljati u Službi za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece, na Odeljenju vakcinacije na prvom spratu, u ordinaciji broj 34, ulaz broj 1, od 10 do 16.30 časova.

HPV vakcina namenjena je devojčicama i dečacima uzrasta od 9 do 19 godina Foto: Shutterstock

Dom zdravlja Niš pozvao je roditelje iz Niša i regiona koji imaju decu uzrasta od 9 do 19 godina da se odazovu akciji i omoguće im zaštitu od oboljenja izazvanih humanim papiloma virusima (HPV).