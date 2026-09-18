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Institut za transfuziju krvi Srbije pozvao je punoletne građane da daju krv, a trenutno su deficitarne krvne grupe 0 i A, kao i sve krvne grupe sa negativnim Rh faktorom.

Krv može da se da u Institutu za transfuziju krvi Srbije radnim danima od 7 do 19 i subotom od 8 do 15 časova, a tokom nedelje organizovane su i brojne terenske akcije.

U petak, 18. septembra, transfuziološki autobus bio je ispred Starog Merkatora na Novom Beogradu od 9 do 13 časova, dok je za vikend planirano nekoliko akcija.

SUBOTA, 19. SEPTEMBAR 2026. Novi Beograd – Immo Outlet Centar

Autobus: 9–13 časova Čukarica – Osnovna škola „Ujedinjene nacije“

Autobus: 10–14 časova NEDELJA, 20. SEPTEMBAR 2026. Voždovac – Visoka škola PEP, Udruženje građana „Moje naselje“ – Vojvode Vlahovića

Autobus: 10–14 časova Golubac – Manastir Tumane

Autobus: 7–14 časova

Mirjana Knežević iz Instituta rekla je da su rezerve krvi smanjene i da se nalaze na najnižem nivou od početka leta.

Kako je navela, manjak se odnosi na sve krvne grupe, a najizraženiji je kod grupa A i 0, kako pozitivnih tako i negativnih.

Ona je zahvalila građanima koji su se odazvali i dali krv i ukazala da dnevne potrebe Instituta iznose 350 jedinica krvi, odnosno oko 1.500 jedinica nedeljno.

- Takvih nedelja nije bilo dugo, mesecima unazad. Skoro smo imali jedan dobar dan, sa prikupljenih preko 300 jedinica krvi. Važno je da svi shvate ozbiljno poziv, jer zdravstveni sistem ne može da funkcioniše ako nema dovoljno krvi - rekla je nedavno Knežević za RTS dodala da se operacije zasad ne odlažu.