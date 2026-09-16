Slušaj vest

Povodom Svetskog dana atopijskog dermatitisa, u ponedeljak je održan okrugli sto "Unapređenje položaja i kvaliteta života osoba sa atopijskim dermatitisom", u organizaciji Nacionalnog udruženja pacijenata "Alergija i ja". Tom prilikom predstavljeni su Nacionalni vodič za unapređenje položaja osoba sa atopijskim dermatitisom i nova platforma "U mojoj koži" (umojojkozi.rs), namenjena informisanju i podršci pacijentima i njihovim porodicama.

Skupu je prisustvovao veliki broj lekara, dermatologa i stručnjaka iz oblasti javnog zdravlja, kao i predstavnici nadležnih institucija, Zavoda za javno zdravlje, Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" i Evropske unije, uz pacijente i članove njihovih porodica koji su podelili lično iskustvo života sa atopijskim dermatitisom.

Lekari i pacijenti na istom zadatku da se unapredi položaj i kvalitet života osoba sa atopijskim dermatitisom Foto: Katarina Đulić, Udruženje Alergija i ja

Atopijski dermatitis pogađa više od 230 miliona ljudi širom sveta, a u Srbiji, gde ne postoji nacionalni registar obolelih, procenjuje se da simptome ima 15-20% dece i 2-10% odraslih. Skoro polovina (48%) osoba sa hroničnim kožnim bolestima oseća umerenu ili izraženu anksioznost ili depresiju, dok je 67,1% odraslih koji su bolest imali od detinjstva bilo izloženo vršnjačkom nasilju ili ismevanju.

- Nacionalni vodič koji smo predstavili prvi je korak ka sistemskom rešavanju problema sa kojima se pacijenti sa atopijskim dermatitisom svakodnevno suočavaju. Platforma U mojoj koži treba da bude mesto gde će pacijenti i njihove porodice pronaći proverene informacije, podršku i praktične savete, na jednom mestu i dostupne u svakom trenutku - izjavila je predsednica Nacionalnog udruženja pacijenata "Alergija i ja" Snežana Šundić Vardić.

Platforma umojojkozi.rs pacijentima i roditeljima dece obolele od atopijskog dermatitisa nudi edukativne sadržaje, praktične savete za negu kože i svakodnevni život sa bolešću, kao i informacije o dostupnim vidovima podrške, sa ciljem da smanji osećaj izolovanosti i pomogne u boljem razumevanju bolesti.

Deo atmosfere sa okruglog stola posvećenog osobama sa atopijskim dermatitisom Foto: Katarina Đulić, Udruženje Alergija i ja

Inicijativa je kreirana kao podrška Rezoluciji Svetske zdravstvene skupštine o kožnim bolestima (WHA78.15) i evropskoj kampanji EFA #BreakTheInvisibleBurden, a predstavlja nastavak zagovaračkih aktivnosti pokrenutih nakon skupa održanog u Evropskom parlamentu u februaru 2026. godine.