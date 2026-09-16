Promene u mrežnjači mogu biti vidljive i do četiri godine pre dijagnoze atrijalne fibrilacije, što otvara mogućnost ranijeg prepoznavanja osoba sa povećanim rizikom

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Snimanje mrežnjače moglo bi da pomogne u otkrivanju ljudi koji imaju povećan rizik od atrijalne fibrilacije, i to godinama pre nego što im se postavi dijagnoza. Nova studija pokazala je da se određene promene u strukturi mrežnjače mogu uočiti čak četiri godine ranije.

Istraživanje, koje su vodili naučnici Univerzitetskog koledža u Londonu (UCL) i očne bolnice Moorfields, objavljeno je u časopisu PLOS Digital Health. Analizirani su podaci i snimci mrežnjače više od 90.000 ljudi.

Tanji sloj mrežnjače povezan sa atrijalnom fibrilacijom

Istraživači su analizirali snimke optičke koherentne tomografije (OCT) i fotografije mrežnjače u boji iz dve velike baze podataka.

U skupu podataka AlzEye, koji obuhvata više od 50.000 pacijenata očne bolnice, njih 5.735 već je imalo atrijalnu fibrilaciju. U britanskoj bazi UK Biobank, koja obuhvata oko 40.000 učesnika, atrijalna fibrilacija bila je prisutna kod 526 osoba.

Snimanje mrežnjače moglo bi da pomogne u otkrivanju ljudi koji imaju povećan rizik od atrijalne fibrilacije Foto: Shutterstock

U obe grupe utvrđeno je da su osobe sa atrijalnom fibrilacijom imale tanji makularni ganglijski ćelijski i unutrašnji pleksiformni sloj (mGCIPL). Reč je o sloju mrežnjače koji se sastoji od nervnih ćelija i učestvuje u povezivanju oka i mozga.

Istraživači su utvrdili da je veća verovatnoća atrijalne fibrilacije bila povezana sa manjom debljinom ovog sloja.

Posebno je značajan podatak da su osobe koje u trenutku snimanja nisu imale dijagnozu atrijalne fibrilacije, ali su je kasnije razvile, u proseku imale tanji mGCIPL čak četiri godine pre nego što su se javile u bolnicu zbog ovog poremećaja.

Veza je ostala prisutna i nakon što su istraživači uzeli u obzir faktore kao što su starost, pol, etnička pripadnost, hipertenzija, dijabetes, pušenje i konzumiranje alkohola.

Promene mogu nastati pre pojave simptoma

Atrijalna fibrilacija je najčešći poremećaj srčanog ritma i povezana je sa povećanim rizikom od moždanog udara i srčane insuficijencije. Često se javlja povremeno, zbog čega može ostati neprimećena na standardnom elektrokardiogramu.

Autori studije smatraju da bi promene u mrežnjači mogle biti povezane sa smanjenim protokom krvi kroz nervne ćelije, odnosno sa sitnim oštećenjima koja mogu nastati usled poremećaja cirkulacije. Međutim, ovo je za sada pretpostavka istraživača i potrebna su dodatna istraživanja da bi se utvrdilo zbog čega tačno dolazi do promena na mrežnjači.

Snimanje mrežnjače moglo bi da pomogne u otkrivanju ljudi koji imaju povećan rizik od atrijalne fibrilacije, i to godinama pre nego što im se postavi dijagnoza Foto: Shutterstock

Prema nalazima studije, rutinsko snimanje oka u budućnosti bi moglo da posluži kao dodatni način za prepoznavanje ljudi kojima je potreban detaljniji kardiološki pregled.

Istraživači naglašavaju da snimanje mrežnjače ne bi zamenilo EKG i druge standardne metode dijagnostikovanja atrijalne fibrilacije, već bi potencijalno moglo da bude dopunski alat za rano prepoznavanje rizika.