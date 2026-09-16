U Beogradu se do 19. septembra održava 33. kongres Evropskog udruženja za pedijatrijsku reumatologiju, na kojem stručnjaci predstavljaju novine u dijagnostici i lečenju reumatskih bolesti kod dece

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U „Sava centru” u Beogradu danas počinje 33. kongres Evropskog udruženja za pedijatrijsku reumatologiju, koji će trajati do 19. septembra. Kongres okuplja stručnjake iz pedijatrijske reumatologije, imunologije, alergologije i drugih oblasti, kao i mlade istraživače, zdravstvene radnike i predstavnike udruženja pacijenata iz brojnih zemalja.

Kako je za Tanjug izjavila prof. dr Jelena Vojinović iz Klinike za pedijatriju UKC Niš, tokom trodnevnog skupa biće predstavljena najnovija saznanja i dostignuća u dijagnostici i lečenju dečjih reumatskih bolesti.

- Poseban značaj kongresa je u tome što se govori o bolestima koje nisu česte, ali značajno utiču na život dece i njihovih porodica. Reumatske bolesti kod dece mogu zahvatiti zglobove, ali i druge organe, a rano prepoznavanje i pravovremeno lečenje mogu značajno promeniti tok bolesti i kvalitet života deteta - rekla je prof. dr Vojinović.

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Reumatske bolesti kod dece zahtevaju rano prepoznavanje

Prema njenim rečima, tokom kongresa biće predstavljena najnovija saznanja i dostignuća u dijagnostici i lečenju dečjih reumatskih bolesti, uključujući savremene biološke i ciljane terapije, ultrazvučnu dijagnostiku, kapilaroskopiju, probleme tranzicije iz pedijatrijske u adultnu zdravstvenu zaštitu, kao i brojne druge teme.

Pored stručnog i naučnog programa, kongres će biti prilika za uključivanje mladih lekara i istraživača, kao i organizacija pacijenata i njihovih porodica, sa ciljem da se dodatno podigne svest o reumatskim bolestima u dečjem uzrastu i čuje glas mladih pacijenata.