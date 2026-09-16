Posetioci će moći da provere nivo šećera u krvi i krvni pritisak, sluh i vid, nivo minerala i vitamina u organizmu, kao i zasićenost krvi kiseonikom putem pulsne oksimetrije.

Biće moguće proveriti i indeks telesne mase i nivo uhranjenosti, kao i sastav tela na specijalnoj vagi. Stručnjaci će davati savete o ishrani i fizičkoj aktivnosti u skladu sa individualnim karakteristikama posetilaca.

Građani će moći da dobiju savete u vezi sa zdravljem zuba, kao i da urade testove za procenu rizika od demencije, anksioznosti i depresije, kao i rizika za razvoj dijabetesa.

Biće dostupni i spirometrija, testiranje kože na atopijski dermatitis, kao i pregled mladeža i drugih promena na licu i otkrivenim delovima tela.

Ženama do 45 godina biće omogućeno da od 14 do 19 časova obave ultrazvučne preglede dojki, stomaka i štitaste žlezde.