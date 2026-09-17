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Univerzitetski klinički centar Kragujevac, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije, u subotu 19. septembra 2026. godine, nastavlja akciju besplatnih preventivnih pregleda u vremenu od 8 do 17 sati.

U UKC Kragujevac će biti organizovani besplatni pregledi iz oblasti pulmologije, endokrinologije i pedijatrije.

Pulmološki pregledi (spirometrija i rendgen pluća) obavljaće se u prostorijama Centra za internističku onkologiju UKC Kragujevac. Endokrinološki pregledi sa ultrazvukom štitaste žlezde sprovešće se u prostorijama Hirurške poliklinike, a pedijatrijski preventivni pregledi na Klinici za pedijatriju.

Pedijatri će obavljati sistematske preglede dece, koji uključuju merenje telesne težine, indeks telesne mase, a davaće i savete o pravilnoj ishrani, terapiji i lečenju alergijskih bolesti i astme, detekciji uzroka gojaznosti i lečenju, kao i pravovremenom prepoznavanju malog rasta kod dece i mogućnostima lečenja.

U sklopu besplatnih preventivnih pregleda, građani će moći da provere svoje zdravstveno stanje bez zakazivanja, zdravstvenog osiguranja, samo uz ličnu kartu.