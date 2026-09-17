Stečeno znanje, oprema i iskustvo trebalo bi da posluže kao osnova za nove istraživačke i razvojne projekte

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Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak" napravio je važan korak u primeni mRNA tehnologije - od početnog transfera znanja i obuka stigao je do njene praktične implementacije u sopstvenom proizvodnom i analitičkom okruženju.

Rezultati su predstavljeni tokom misije Svetske zdravstvene organizacije (WHO) i organizacije Medicines Patent Pool (MPP), održane 8. septembra u Torlaku, u okviru WHO–MPP mRNA Technology Transfer Programme. Prema dokumentu misije, Torlak je bio prvi partner u ovom programu koji je završio svoj radni plan, čime je postavljena osnova za dalju tehničku primenu i prilagođavanje mRNA tehnologije kapacitetima Instituta.

Nabavljena oprema, razvijane analitičke metode

U prethodnom periodu završena je nabavka potrebne opreme, dok su u Torlaku razvijane analitičke metode i proizvodne operacije. Rezultati ovog rada analizirani su tokom misije WHO i MPP i, kako navode iz Instituta, pokazuju da je tehnologija uspešno preneta i da su izgrađeni kapaciteti za njen dalji razvoj.

Time se projekat pomerio od samog transfera tehnologije ka njenoj praktičnoj primeni. Stečeno znanje, oprema i iskustvo trebalo bi da posluže kao osnova za nove istraživačke i razvojne projekte, ali i za potencijalnu primenu mRNA platforme u razvoju budućih proizvoda.

Stečeno znanje, oprema i iskustvo trebalo bi da posluže kao osnova za nove istraživačke i razvojne projekte Foto: Shutterstock

Sledeća faza razvoja mRNA tehnologije

Tokom sastanka predstavnika WHO, MPP, Ministarstva zdravlja, Torlaka i drugih institucija razgovarano je i o narednim koracima i dugoročnoj održivosti mRNA tehnologije u Srbiji.

Jedna od mogućnosti je povezivanje kapaciteta Torlaka sa nacionalnim inicijativama, među kojima su BIO4 Campus i C4IR, što bi omogućilo povezivanje naučnih, biotehnoloških i proizvodnih kapaciteta, kao i razvoj novih domaćih i međunarodnih projekata.