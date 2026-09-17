Torlak napravio važan korak u primeni mRNA tehnologije: Šta to znači za razvoj budućih vakcina?
Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak" napravio je važan korak u primeni mRNA tehnologije - od početnog transfera znanja i obuka stigao je do njene praktične implementacije u sopstvenom proizvodnom i analitičkom okruženju.
Rezultati su predstavljeni tokom misije Svetske zdravstvene organizacije (WHO) i organizacije Medicines Patent Pool (MPP), održane 8. septembra u Torlaku, u okviru WHO–MPP mRNA Technology Transfer Programme. Prema dokumentu misije, Torlak je bio prvi partner u ovom programu koji je završio svoj radni plan, čime je postavljena osnova za dalju tehničku primenu i prilagođavanje mRNA tehnologije kapacitetima Instituta.
Nabavljena oprema, razvijane analitičke metode
U prethodnom periodu završena je nabavka potrebne opreme, dok su u Torlaku razvijane analitičke metode i proizvodne operacije. Rezultati ovog rada analizirani su tokom misije WHO i MPP i, kako navode iz Instituta, pokazuju da je tehnologija uspešno preneta i da su izgrađeni kapaciteti za njen dalji razvoj.
Time se projekat pomerio od samog transfera tehnologije ka njenoj praktičnoj primeni. Stečeno znanje, oprema i iskustvo trebalo bi da posluže kao osnova za nove istraživačke i razvojne projekte, ali i za potencijalnu primenu mRNA platforme u razvoju budućih proizvoda.
Sledeća faza razvoja mRNA tehnologije
Tokom sastanka predstavnika WHO, MPP, Ministarstva zdravlja, Torlaka i drugih institucija razgovarano je i o narednim koracima i dugoročnoj održivosti mRNA tehnologije u Srbiji.
Jedna od mogućnosti je povezivanje kapaciteta Torlaka sa nacionalnim inicijativama, među kojima su BIO4 Campus i C4IR, što bi omogućilo povezivanje naučnih, biotehnoloških i proizvodnih kapaciteta, kao i razvoj novih domaćih i međunarodnih projekata.
Završetak ove faze programa, međutim, ne znači da je Torlak započeo proizvodnju mRNA vakcina. Reč je o izgrađenim tehnološkim, stručnim i infrastrukturnim kapacitetima koji omogućavaju dalji razvoj mRNA platforme i njenu potencijalnu primenu u budućim istraživačkim i proizvodnim projektima.
Izvor: Torlak.rs/Zdravlje.kurir.rs