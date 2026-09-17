Nova tehnologija mogla bi da omogući otkrivanje sitnih tumora i skrivenih metastaza bez izlaganja pacijenata zračenju

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Rak pluća je jedan od najsmrtonosnijih oblika raka u svetu, ali se često otkrije tek kada uznapreduje. Razlog je to što su rani simptomi blagi i lako se pomešaju sa uobičajenim stanjima, poput gripa, astme ili dugotrajnog kašlja. Kada ljudi shvate da nešto nije u redu, bolest je često već uznapredovala.

Nova tehnologija otkriva sitne tumore

Istraživači su otkrili da bi nova vrsta kontrastnog sredstva za magnetnu rezonancu mogla da omogući lekarima da otkriju rak pluća u mnogo ranijoj fazi nego što je trenutno moguće.

U studijama na životinjama, kontrastno sredstvo na bazi proteina pod nazivom hProCA32.Collagen2, koje razvija kompanija InLighta BioSciences, omogućilo je identifikaciju tumora pluća i metastaza veličine svega 1 milimetar, navodi se u istraživanju objavljenom u časopisu Science Advances.

- Rak pluća se često dijagnostikuje tek nakon što se proširio, kada mogućnosti lečenja postaju ograničenije - rekla je vođa studije Dženi Jang, osnivačica i glavna naučna službenica kompanije InLighta.

Prema njenim rečima, nova tehnologija mogla bi da omogući otkrivanje sitnih tumora i skrivenih metastaza bez izlaganja pacijenata zračenju.

- Istovremeno, mogla bi da pruži informacije o tome koliko je tumor agresivan i kolika je verovatnoća da će se proširiti, što bi potencijalno smanjilo potrebu za invazivnim biopsijama.

Kako funkcioniše novo kontrastno sredstvo?

Kontrastno sredstvo hProCA32.Collagen2 cilja strukturni protein kolagen tip I, koji se nalazi u povećanim količinama kod agresivnih tumora pluća i metastatskih lezija.

Osim za otkrivanje bolesti, istraživači navode da bi ova tehnologija jednog dana mogla da ima značaj i za personalizovano lečenje raka.

Osim za otkrivanje bolesti, istraživači navode da bi ova tehnologija jednog dana mogla da ima značaj i za personalizovano lečenje raka Foto: Shuterstock

Ovo menja način na koji posmatramo dijagnozu raka i preciznu medicinu

Omogućavajući lekarima da prate promene u kolagenu, odnosno proces u kojem se stara ili oštećena kolagenska vlakna razgrađuju i zamenjuju novim, organizovanim proteinima u tumoru, metoda bi mogla da pomogne u identifikaciji pacijenata sa većim rizikom, izboru terapije i praćenju odgovora na lečenje tokom vremena.

- Ovo menja način na koji posmatramo dijagnozu raka i preciznu medicinu - rekla je Jang.

Istraživači navode da su prvi put pokazali da precizna magnetna rezonanca može da otkrije veoma male tumore i metastaze u različitim delovima tela bez upotrebe jonizujućeg zračenja, uz istovremeno pružanje informacija o karakteristikama tumora.