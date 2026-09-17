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Treći valjevski festival zdravlja, pod sloganom „Zdravlje dece u fokusu“, održan je u prostorijama Prve osnovne škole. Ovogodišnji program bio je posvećen deci školskog uzrasta, sa ciljem da se kroz stručna i interaktivna predavanja podstaknu usvajanje zdravih navika i razumevanje značaja prevencije.

Festival zdravlja organizovalio su Centar za edukaciju, inkluziju i razvoj zajednice USPON, pod pokroviteljstvom Grada Valjeva.

Trvi važne oblasti

Doc. dr Nikola Savić, doktor medicinskih nauka, otvorio je Festival ukazavši na to da se temelji očuvanja zdravlja postavljaju u najranijem uzrastu, uz zajedničku podršku porodice, škole i stručnjaka. U ime stručnog tima, direktorki škole Sandri Matić uručio je Plaketu zahvalnosti za saradnju i doprinos realizaciji manifestacije.

Program je obuhvatio tri važne oblasti zdravlja mladih. O očuvanju mentalnog zdravlja govorila je prof. dr sci. med. Marija Mladenović, pedijatar, dok je dr spec. Marijana Mitrović, specijalista ginekologije i akušerstva, održala predavanje „Očuvanje reproduktivnog zdravlja i prevencija polno prenosivih infekcija“.

Snežana Marinković, specijalista nutricionista, kroz predavanje „Pravilnom ishranom do zdravog odrastanja“ predstavila je značaj pravilne ishrane za rast i razvoj, osvrnuvši se na nepravilne navike u ishrani kao značajan faktor rizika za zdravlje.

O očuvanju mentalnog zdravlja govorila je prof. dr sci. med. Marija Mladenović Foto: Shutterstock

Cilj jačanje zdrvstvene kulture

Interaktivni pristup omogućio je učenicima da postavljaju pitanja i razjasne nedoumice, a završna diskusija objedinila je poruke o odgovornom odnosu prema zdravlju i važnosti pouzdanih zdravstvenih informacija.