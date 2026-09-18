U Sremskim Karlovcima u subotu, 19. septembra, organizuju se besplatni preventivni ultrazvučni pregledi dojki. Saznajte satnicu i lokaciju pregleda.
subota 19. septembar
Besplatni ultrazvuk dojki u Sremskim Karlovcima: Kontrola je u tvojim rukama
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Besplatni ultrazvučni pregledi dojki biće organizovani u subotu, 19. septembra u Sremskim Karlovcima. Preventivni pregledi deo su akcije „Kontrola je u tvojim rukama – jer uvek daješ sve od sebe“.
Akcija će biti održana ispred Karlovačke bogoslovije u Sremskim Karlovcima, u periodu od 14.00 do 20.00 časova. Prijavljivanje zainteresovanih za pregled biće na licu mesta od 13.30 do 14.00 časova.
Cilj akcije je podizanje svesti o značaju prevencije i redovnih pregleda, kao i podsticanje žena da brinu o svom zdravlju, najavila je opština Sremski Karlovci.
Pregledi će trajati od 14.00 do 20.00 časova.
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