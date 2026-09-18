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Medicinski stručnjaci primećuju da se sve više slučajeva dijagnostikuje kod mlađih žena, često u njihovim dvadesetim, tridesetim i ranim četrdesetim godinama

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Besplatni ultrazvučni pregledi dojki biće organizovani u subotu, 19. septembra u Sremskim Karlovcima. Preventivni pregledi deo su akcije „Kontrola je u tvojim rukama – jer uvek daješ sve od sebe“.

Akcija će biti održana ispred Karlovačke bogoslovije u Sremskim Karlovcima, u periodu od 14.00 do 20.00 časova. Prijavljivanje zainteresovanih za pregled biće na licu mesta od 13.30 do 14.00 časova.

Cilj akcije je podizanje svesti o značaju prevencije i redovnih pregleda, kao i podsticanje žena da brinu o svom zdravlju, najavila je opština Sremski Karlovci.