Nova nada i posle više puta neuspešne vantelesne oplodnje: Genetička analiza embriona u Narodnom frontu
Preimplantacioni genetički skrining embriona uskoro će biti dostupan pacijentima iz sistema obaveznog zdravstvenog osiguranja.Klinika „Narodni front“ biće, kako je najavljeno, jedina državna zdravstvena ustanova u kojoj će se ova analiza raditi.
Ova metoda namenjena je pre svega ženama kod kojih je postupak vantelesne oplodnje više puta bio neuspešan, a posebno ženama starije životne dobi. Prema podacima, prošle godine je u državnom programu vantelesne oplodnje bilo gotovo 11.000 žena, a oko 40 odsto bile su žene starije od 40 godina, javlja RTS. Ovaj skrining namenjen je i porodicama kod kojih postoji rizik od teških naslednih bolesti.
Preimplantacioni genetički skrining jeste dijagnostički postupak koji se koristi u procesu vantelesne oplodnje (IVF) kako bi se ispitala genetička ispravnost embriona pre nego što se on vrati u matericu žene. Glavni cilj ovog postupka je povećanje šansi za uspešnu trudnoću i rađanje zdrave bebe, kao i smanjenje rizika od pobačaja.
Za veću uspešnost vantelesne oplodnje
Klinika „Narodni front“ uskoro uvodi preimplantacioni genetički skrining embriona. Do sada su se uzorci za ovu analizu slali u inostranstvo.
- To je analiza koja se uvodi da bi se povećala uspešnost vantelesne oplodnje, posebno kod onih žena gde se taj postupak više puta neuspešno ponavljao, a to su pre svega žene starije životne dobi - rekao je sagovornik prof. dr Željko Miković.
Preimplantacioni genetički skrining namenjen je i porodicama kod kojih postoji rizik od teških naslednih bolesti. Analiza se obavlja na uzorku od nekoliko ćelija embriona, a cilj je da se ispita njegova genetika pre postupka.
- Moći ćemo, pre začeća, da izanaliziramo genetiku embriona i da napravimo selekciju, i da onim embrionima koji su genetski kvalitetni, znači zdravi, obavljamo postupak i omogućimo rađanje zdrave dece - naveo je sagovornik.
Bez slanja u inostranstvo
Uvođenju ove procedure prethodile su pripreme i stvaranje uslova za rad savremene laboratorije. Kako je objašnjeno, posebnost Klinike „Narodni front“ je u tome što će na jednom mestu biti objedinjeni embriologija i genetika.
- Jedino je Klinika „Narodni front“ ispunila te uslove da pod jednim krovom objedini vrhunsko embriološko iskustvo i znanje sa vrhunskim genetičkim mogućnostima i vrhunskom laboratorijom - rekao je sagovornik.
To će, kako je objašnjeno, značiti da uzorci više neće morati da se pripremaju za slanje u inostranstvo.
- Više neće taj uzorak od nekoliko ćelija koji se analizira da se sprema za put u inostranstvo, koji je vrlo komplikovan, vrlo skup, da se šalje u strane laboratorije, nego će bukvalno pod jednim krovom da se te ćelije sa jednog mesta presele u laboratoriju za genetiku i da se napravi analiza - naveo je prof. dr Željko Miković.
U „Narodnom frontu“ rodi se godišnje oko 7.000 beba
Klinika „Narodni front“ ima veliki broj pacijenata koji prolaze kroz postupke vantelesne oplodnje, ali i kroz druge preglede, intervencije i operacije.
Govoreći o broju porođaja, sagovornik je naveo da je prosek Klinike oko 7.000 beba godišnje. Rekord iz 2021. godine, kako je rekao, teško će biti dostignut, a podsetio je i da su tada vladale vanredne okolnosti zbog epidemije i da nisu sva porodilišta radila.
Doktor kaže da se iz godine u godinu povećava i broj beba začetih biomedicinski potpomognutim postupcima. Sa druge strane, povećava se i starost žena koje rađaju, što sa sobom, kako je naveo, nosi različite rizike u vezi sa ostvarivanjem i iznošenjem trudnoće.
Klinika „Narodni front“ osnovana je 1955. godine. Sagovornik je podsetio da je nastala u periodu kada je Beograd rastao i kada se rađao veliki broj dece, kako bi odgovorila na potrebe tog perioda.
- Prerastao je u jednu, da kažem, vrhunsku ustanovu koja zaista stoji na raspolaganju ženama, evo, već 70 godina i brine o njihovom reproduktivnom zdravlju - rekao je profesor Miković.
Ulaganja u uslove za pacijente, čeka se nova zgrada
Povodom 70 godina postojanja Klinike, nedavno je obeležen jubilej, a u tom periodu nastavljena su i ulaganja u uslove rada. Pored nove laboratorije, u Klinici se, kako je rečeno, radi i na poboljšanju uslova na drugim mestima.
Istovremeno, u „Narodnom frontu“ očekuju izgradnju nove klinike.
- Mi se zaista radujemo novom „Frontu“, ali u ovim uslovima u kojima funkcionišemo, želimo isto da obezbedimo maksimalne, ne samo uslove za stručni rad i za stručnu pomoć, nego i neki maksimalni komfor za pacijente - naveo je profesor Miković.
Neonatalni skrining otkriva teške bolesti kod beba: Dr Vladan Milojević o značaju testiranja i lečenja u prvim danima života
Izvor: rts.rs/ zdravlje.kurir.rs